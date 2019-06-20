Обыски проходят в администрации Ширинского района Хакасии

Правоохранительные органы проводят обыски в администрации Ширинского района Хакасии. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в приемной главы района. С какой целью силовики проводят следственные действия, в администрации не уточнили.

Как писал “Ъ”, в конце мая Следственный комитет Хакасии завел в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Чиновника привлекли к ответственности после проверки следственными органами опубликованного в интернете видео, на котором глава района напал репортера телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, приехавшего снимать сюжет о погорельцах, пострадавших от природных пожаров в 2015 году. Президиум генсовета «Единой России» исключил Сергея Зайцева из партии.

Что произошло во время съемок сюжета — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновник положил партбилет на ковер»

Оксана Павлова