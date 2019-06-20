Два модульных реабилитационных центра построят в Кузбассе

Московская компания «Л7» планирует построить в Кемеровской области два модульных реабилитационных центра для пациентов с сосудистыми патологиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента охраны здоровья населения.

Новые центры разместят на базе новокузнецкой горбольницы №1 и кемеровского областного кардиодиспансера. Как сообщили в департаменте, в стране нет лечебных учреждений, предназначенных для прохождения третьего этапа медицинской и немедицинской реабилитации после инфарктов, инсультов и других сосудистых патологий. Кузбасс станет пилотным регионом в реализации проекта. Предварительное соглашение о проектировании и строительстве данного центра кузбасские власти подписали с компанией «Л7» на Форуме социальных инноваций в Москве.

ООО «Управляющая компания Л7» зарегистрировано в Москве в 2009 году, основной вид деятельности — чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений. Фирма, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит предпринимателю Константину Михайлову. В 2015 году выручка компании составила 46,8 млн руб. при чистой прибыли более 880 тыс. руб. (краткосрочные обязательства — 16,6 млн руб.). Финансовые показатели за последующие годы не раскрываются.

Нина Обелюнас