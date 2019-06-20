И ты — округ

Пермский район может присоединиться к объединительным процессам на территории края. Глава муниципалитета Александр Кузнецов заявил о намерении реорганизовать район в муниципальный округ. По данным „Ъ-Прикамье“, эта инициатива может укрепить позиции господина Кузнецова в отношениях с краевой властью. В то же время объединение может затянуться из-за сопротивления глав поселений района.



Пермский район намерен начать процесс реорганизации в муниципальный округ. Об этом на заседании комитета законодательного собрания по госполитике и развитию территорий заявил глава района Александр Кузнецов. «Муниципальным округом Пермский район будет. Решение принято на самом высоком политическом уровне. Другого варианта развития событий нет»,— цитирует руководителя района «Новый компаньон». Как пояснил изданию господин Кузнецов, скорее всего объединение состоится в 2020 году, но, поскольку «это решение населения и депутатов, необходимо посоветоваться с земским собранием».

Однако после заседания комитета Александр Кузнецов скорректировал свои слова. Так, он заявил „Ъ-Прикамье“, что никаких сроков объединения пока не устанавливалось. «В ФЗ-131 прописан переходный период до 2024 года. Поэтому как будет, так будет. Никаких сроков никто не устанавливал, и никаких решений по поводу объединения пока не принималось»,— заявил господин Кузнецов. «В сентябре у нас выборы депутатов земского собрания, и непонятно, насколько разумно сразу после этого проводить новые. Возможно, стоит дождаться окончания срока полномочий»,— добавил глава района.

По его словам, «двухуровневая система управления — это утопия». «Сегодня у нас нет финансового ресурса на содержание миллионной армии чиновников. Перед нами ставятся серьезные задачи в рамках нацпроектов (детские сады, образования, дороги), для выполнения которых требуется концентрация финансового ресурса»,— пояснил Александр Кузнецов. Глава района заметил также, что Пермскому району «важно качественно пройти предстоящую в 2020 году перепись населения».

Собеседник, близкий к краевым властям, отметил, что господин Кузнецов, «как председатель Совета муниципальных образований, хорошо понимает актуальные тренды». При этом он не исключил, что при объединении поселений Пермского района в единый округ могут возникнуть проблемы. «В 2020 году будет проходить Всероссийская перепись населения, а в 2021 году выборы в Госдуму и заксобрание. Проводить объединение параллельно этим процессам нежелательно»,— пояснил источник. «Кроме того, у Пермского района нет „столицы“, районного центра»,— добавил собеседник.

Другой источник, близкий к краевому правительству, рассказал, что возможность создания муниципального округа обсуждалась во время визита в Пермский район губернатора Пермского края Максима Решетникова. Собеседник добавил, что руководство края готово поддержать инициативу о реорганизации района в городской округ, «если она поступит в заксобрание». «Тем более что большинство претензий от населения связаны с неспособностью руководства поселений самостоятельно решать вопросы, в рамках своих полномочий»,— подчеркнул источник.

При этом собеседник предположил, что «в районе множество оппозиционно настроенных поселений (Култаево, Кондратово, Кукуштан, Савинское поселение), поэтому все вопросы будут решаться довольно долго». «Люди должны понять, нужно им это или нет, осознать плюсы объединения. Скорее всего, к 2022 или 2023 году это решение созреет»,— полагает собеседник.

Напомним, в апреле Госдума РФ приняла поправки к закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», которые вводят в закон новый тип муниципалитетов — муниципальные округа. В округ могут объединиться три и более поселения, после чего на территории объединенного муниципалитета создается единая администрация и представительный орган, что позволит сэкономить на административно-организационных мероприятиях. Краевые власти готовы также выделить объединенным территориям дополнительное финансирование из регионального бюджета в объеме сэкономленных при реорганизации средств. Кроме того, муниципальные округа смогут привлечь дополнительные средства на ремонт и строительство дорог.

В мае депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали инициативы о создании первых муниципальных округов в Прикамье на основе Александровского, Березовского и Ординского муниципальных районов. В июне краевые депутаты рассмотрят реорганизацию в муниципальные округа Гайнского, Кудымкарского, Кочевского, Юсьвинского и Юрлинского районов Коми-округа, а также Уинского района.

Выборы депутатов земского собрания Пермского района состоятся в сентябре этого года. После чего депутаты выберут главу муниципалитета из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Депутат земского собрания Пермского района Игорь Варушкин считает, что реорганизация в муниципальный округ «экономически оправданна». «По моей информации, с 2020 года часть налогов с поселенческого уровня будет передана на районный. Поэтому поселения, вероятно, окажутся не в лучшем положении»,— отметил депутат.

«Политически это решение вписывается в федеральные и краевые тренды на укрупнение муниципалитетов. Надеюсь, этот процесс пройдет в Пермском районе тактично, грамотно и взвешенно, а в результате появится единый центр принятия решений, куда жители смогут обратиться. С другой стороны, важно, чтобы власть не отдалилась от людей, а в поселениях остались представители власти. Все-таки Пермский район довольно большой по площади»,— добавил господин Варушкин.

Политический консультант и член регионального штаба ОНФ Николай Иванов также отмечает, что решение о преобразовании Пермского района в муниципальный округ соответствует краевым трендам. Эксперт предполагает, что «Александр Кузнецов имеет все шансы остаться руководителем района на время объединения». «Господин Кузнецов всегда старается быть в авангарде настроений краевого руководства. Поэтому не удивительно, что он озвучил эту инициативу. Вероятно, он контролирует ситуацию в районе и может провести объединительные процессы»,— отмечает политконсультант.

Сам Александр Кузнецов заявил „Ъ-Прикамье“, что еще не принял решения об участии в конкурсе на пост главы района. «Думаю, это прерогатива высшего должностного лица региона»,— добавил руководитель Пермского района.

Константин Кадочников