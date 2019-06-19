Новым главой Swedbank стал бывший премьер-министр Швеции

На внеочередном собрании акционеров Swedbank новым председателем совета директоров был избран бывший премьер-министр страны Ханс Йоран Перссон. О своем желании видеть главой старейшего розничного банка Швеции господина Перссона инвесторы Swedbank заявили в середине мая, заявив, что новый председатель совета директоров сможет восстановить репутацию банка, заподозренного в причастности к крупной схеме отмывания средств. Этот скандал привел к отставке гендиректора и предыдущего председателя Swedbank, а также обрушил рыночную стоимость банка на треть.

Вступая в новую должность, Ханс Йоран Перссон, который был премьер-министром Швеции с 1996 по 2006 год, заявил: «Мы вычистим наш дом. И работа эта начнется прямо сейчас. Что я могу предложить со своей стороны — это обширный опыт принятия непростых стратегических решений в экономике и преодоление многих серьезных кризисов». Несмотря на то что нынешний кризис Swedbank был спровоцирован скандалом с отмыванием средств в его эстонском подразделении, новый глава и не думает выводить операции Swedbank из прибалтийских государств. «Этим уязвимым государствам не будет лучше, если мы, ответственный и серьезный банк, уйдем оттуда. Мы должны решить эту проблему, это родной для нас рынок»,— заявил он.

Алена Миклашевская