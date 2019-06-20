«Дом.РФ» заселяет «Арбат»

«Дом.РФ» стало тесно в своей штаб-квартире в комплексе «Военторг» на Воздвиженке. Компания намерена дополнительно арендовать по соседству 8,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Альфа Арбат центр», принадлежащем бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. Консультанты указывают, что в центре Москвы практически нет свободных офисных площадей.

«Дом.РФ» намерен арендовать площади в бизнес-центре «Арбат, 1» («Альфа Арбат центр»), рассказали “Ъ” три консультанта на рынке недвижимости. Один из них уточнил, что речь идет о 8 тыс. кв. м. Другой собеседник “Ъ” говорит о 10 тыс. кв. м. В «Дом.РФ» не прокомментировали информацию. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что компания не переезжает в другой офис, «она рассматривает часть помещений на Арбате под временное размещение специалистов одного из расширяющихся департаментов». Консультанты подтверждают, что «Дом.РФ» действительно расширяется, а не переезжает целиком.

Офис компании сейчас располагается в комплексе «Военторг» на Воздвиженке. В 2016 году она арендовала 5,4 тыс. кв. м. В середине 2018 года в «Военторг» переехал вошедший в состав «Дом.РФ» банк «Российский капитал», который занял еще 7 тыс. кв. м. Ставку аренды в «Военторге» консультанты тогда оценивали в 37 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

«Альфа Арбат центр» принадлежит девелоперской группе ПСН, подконтрольной бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. Это бизнес-центр класса А площадью 42 тыс. кв. м, указано на сайте группы. Ранее бизнес-центр занимал Россельхозбанк, а после его переезда в «Москва-Сити» якорным арендатором стал «Аэрофлот», снявший 18 тыс. кв. м. На оставшиеся площади переедет «Дом.РФ».

Старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова утверждает, что если «Дом.РФ» действительно выбрал «Альфа Арбат центр» для расширения, то такое решение логично, поскольку готовых к въезду помещений возле Воздвиженки больше нет.

Консультант оценивает базовую ставку аренды в 38–39 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Член совета директоров JLL Алексей Ефимов отмечает, что в последнее время госсектор преимущественно приобретал объекты в собственность. «Насколько нам известно, "Дом.РФ" открыт к рассмотрению объектов на покупку, однако рынок качественного офисного предложения сегодня крайне ограничен»,— отмечает господин Ефимов. По данным JLL, на офисном рынке Москвы сейчас наблюдается дефицит, особенно крупных площадей. По итогам первого квартала 2019 года доля свободных офисов достигла десятилетнего минимума — 10%, при этом в центре не занято было лишь 7,3%.

Партнер Colliers International Станислав Бибик подтверждает, что активность госкомпаний на рынке коммерческой недвижимости растет. По словам консультанта, персонал быстро привыкает к месту работы, поэтому на рынке много примеров, когда компании расширяются в рамках одного района. Так, «Яндекс» арендовал площади в коворкинге Workki на Зубовском бульваре, недалеко от своей штаб-квартиры. К тому же перевозить всех сотрудников в один офис потребовало бы больших затрат, чем аренда дополнительных площадей для отдельных команд. Тем более «Дом.РФ» не так давно вложил значительные средства в отделку «Военторга», так что аренда дополнительных площадей в «Альфа Арбат центре» представляется наиболее оптимальным решением.

Елизавета Макарова