Дочерняя компания «Метростроя» углубилась в банкротство

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в отношении ЗАО «Управление № 10 Метростроя» (49% принадлежит ОАО «Метрострой») процедуру банкротства и определил временного управляющего, который займется составлением списка кредитных требований к должнику и оценкой финансовых активов компании. Вместо подрядчика «Метростроя», который ведет работы на участке «оранжевой» ветки метро, на объекты выйдут другие СМУ, а сотрудники компании, обещают в Смольном (контролирует 46% в ОАО), будут трудоустроены.

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск к ЗАО «Управление № 10 Метростроя» в апреле 2019 года. Сумма требований составляет 60 млн рублей. В мае суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения, следует из картотеки арбитражных дел. Ходатайства о включении требований в реестр кредиторов подали также ЗАО «Железобетонные конструкции и детали» и ГУП «Водоканал СПб». Следующее заседание по делу назначено на 4 ноября 2019 года.

В ЗАО «Управление № 10 Метростроя» переадресовали запрос “Ъ” к головной компании. В ОАО «Метрострой» отказались от комментариев. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили “Ъ”, что работы компании будут распределены между СМУ, а сотрудники будут трудоустроены в другие подрядные организации. По словам представителя «Метростроя», управление работало на участке Лахтинско-Правобережной линии («оранжевая» ветка) метро.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), ЗАО «Управление № 10 Метростроя» учреждено в 1994 году. Выручка компании за 2017 год составила 726 млн рублей, чистый убыток — 207 млн рублей. Контрагентами компании являются 23 компании. Крупнейшим владельцем ЗАО является ОАО «Метрострой». Среднесписочная численность сотрудников — 311 человек.

Ранее Роструд сообщал, что проводит внеплановые проверки в отношении ЗАО «Управление № 10 Метростроя». Вчера в ведомстве сообщили, что задолженность по заработной плате за апрель погашена в полном объеме, Роструд продолжает проверку по выплатам за май. По данным системы «Контур.фокус», задолженность по заработной плате составляет 15 млн рублей, в отношении компании подано 317 заявлений от сотрудников на сумму от 8 тыс. до 157 тыс. рублей, все они датированы 4 июня. Телефоны профсоюза «Метростроя» вчера не отвечали.

В начале года ФНС также подавала банкротный иск к ОАО «Метрострой» (см. “Ъ” от 15.01.2019). Компания называла это «техническим» шагом и рассчитывала на мир с налоговой, сумма требований составляла более 800 млн рублей. В марте компании удалось заключить с ведомством мировое соглашение с возможностью рассрочки платежа на три года. Прекращение спора с ФНС было одним из условий сохранения контрактов с городом, портфель заказов от которого составляет более 124 млрд рублей. Ранее в Смольном заявляли, что примут решение о продолжении взаимодействия с компанией после того, как «Метрострой» сдаст работы на Фрунзенском радиусе («Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары»). Дедлайн — 1 сентября.

Всего у Смольного заключено четыре действующих контракта с «Метростроем» на строительство «зеленой» (Невско-Василеостровская линия, 31,7 млрд рублей), «фиолетовой» (Фрунзенский радиус, 34 млрд рублей), «оранжевой» (Лахтинско-Правобережная линия, 20,8 млрд рублей) и строящейся шестой «коричневой» (Красносельско-Калининская линия, 37,2 млрд рублей) веток метро. При этом срок выполнения работ по контракту Лахтинско-Правобережной линии (от станции «Спасская» до «Морского фасада») истекает 30 ноября 2019 года. Работы предъявлены на 7 млрд рублей, следует из данных КРТИ на начало года. Ранее “Ъ” сообщал, что проход от «Спасской» до «Горного института» могут ввести в 2019 году, однако станция «Горный институт» будет открыта не в ноябре 2019 года, как было запланировано по контракту, а в 2021 году.

Яна Войцеховская