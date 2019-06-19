Церемония вручения премии «Инновация-2019» пройдет на Стрелке

29 июня 2019 года среди ажурных конструкций пакгаузов на Стрелке состоится вручение государственной премии «Инновация» — главной награды в области современного искусства в России, учрежденной Министерством культуры РФ. Впервые все события премии пройдут не в Москве. В Нижнем Новгороде соберется большой круг профессионалов в области современного искусства со всей страны: художников, директоров музеев, галеристов, представителей фондов.



Церемония награждения победителей, организованная совместно с Правительством Нижегородской области, будет проходить на территории пакгаузов под открытым небом. Стать участниками всероссийского художественного процесса смогут и сами нижегородцы — вход на церемонию на Стрелке свободный по кодовому слову «Инновация-2019». Сбор гостей начинается в 19:30.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность культурного события для города. «Пакгаузы изначально были частью открытых общественных пространств — выставок. Сегодня нужно вновь вернуть этим прекрасным сооружениям их первоначальное предназначение. Церемония вручения федеральной премии на Стрелке станет продолжением целого ряда культурных традиций», — отметил Глеб Никитин.

«Наш город прочно обозначен на карте современной культуры России: здесь есть успешные авторы и кураторы, много инициатив — фестивалей, резиденций, выставок. И, главное, здесь есть подготовленные зрители, интересующиеся новейшим искусством. Выставка шорт-листа номинантов премии «Инновация» в Арсенале, которая будет работать более полутора месяцев, позволит им познакомиться с представительным срезом текущего момента в национальном визуальном творчестве», — подчеркнула директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе «РОСИЗО» Анна Гор.

Напомним, что 29 мая в нижегородском Арсенале состоялось заседание экспертного совета премии «Инновация-2019». В 2019 году на соискание премии было подано 400 заявок, из которых семь экспертов — Данил Акимов (Калининград), Наиля Аллахвердиева (Пермь), Мария Букова (Красноярск), Екатерина Иноземцева (Москва), Елена Ищенко (Краснодар), Владимир Логутов (Самара) и Владимир Селезнев (Екатеринбург) — сформировали шорт-лист. Выставка номинантов премии «Инновация-2019», на которой будут представлены произведения-номинанты и документации проектов-шортлистеров, будет работать в нижегородском Арсенале (Кремль, корпус 6) с 30 июня по 25 августа 2019.

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