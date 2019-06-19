Россиянин Тищенко получил в США год тюрьмы, который он уже отсидел

Суд в США приговорил российского разработчика игр Олега Тищенко, обвиняемого в покупке инструкций к американским военным самолетам, к одному году тюрьмы. Этот срок россиянин уже отсидел, 19 июня его депортируют в РФ.

«Приговор 12 месяцев и один день. С учетом отбытого срока подсудимый будет выпущен и передан агентам внутренней безопасности сегодня, 19 июня 2019 года, и они отвезут подсудимого в международный аэропорт Солт-Лейк-Сити для самостоятельной депортации в Россию»,— сообщил «РИА Новости» представитель суда.

Напомним, Олега Тищенко задержали в Грузии и нынешней весной экстрадировали в США. Россиянина обвиняли в попытке вывезти из страны руководство по эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16, которое он купил на eBay. По его словам, документы были нужны для создания высокоточного авиасимулятора. Американские законы запрещают вывозить такие материалы из страны. Россиянину грозило до десяти лет тюрьмы.

Подробнее о том, какие претензии возникли к программисту у Вашингтона, читайте в публикации “Ъ FM”.