В Ростове-на-Дону чеченец получил шесть лет за содействие терроризму

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима уроженца Чечни Али Гехаева, обвиняемого в содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

По версии следствия, Али Гехаев, находясь в бельгийском городе Льеж, весной 2014 года перевел 61,2 тыс. руб. на счет своего земляка Али Мусаева, оказывая таким образом ему финансовую поддержку для его участия в антиправительственных сирийских войсках. Урус-Мартановский городской суд признал вину Мусаева как участника незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ), что делает действия Гехаева содействием терроризму.

Бельгия выдала Али Гехаева в сентябре 2018 года. Он был задержан в Брюсселе в мае 2017 года на основании ориентировки российской стороны.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону