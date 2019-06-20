Ак Барс Банку повышают оценку

Уфимский предприниматель Галей Хамидулин, которому до банкротства принадлежала дилерская компания «АвтоГАЗцентр», намерен через арбитражный суд добиться переоценки активов предприятия, выставленных на торги. Он считает, что эксперт, привлеченный залоговым кредитором, Ак Барс Банком, установил заниженную цену продажи недвижимости дилера на улице Кирова в Уфе и в деревне Вавилово. Здания дилерских центров были оценены к торгам в 303,5 млн руб., но даже по этой цене на них не нашлось покупателя. По мнению экспертов рынка недвижимости и юристов, шансов убедить суд в заниженной стоимости продажи активов у истца нет.

Предпродажная оценка недвижимости дилерской компании «АвтоГАЗцентр» Галея Хамидулина стала предметом разбирательства в арбитражном суде. Компания в 2018 году была признана банкротом по инициативе залогового кредитора — татарстанского Ак Барс Банка, которому задолжала 316 млн руб. В настоящее время господин Хамидулин пытается доказать в суде, что привлеченный залоговым кредитором эксперт неверно оценил рыночную стоимость принадлежавших ему активов. В их числе — два офисных здания общей площадью 6,2 тыс. кв. м с участками площадью 5,9 тыс. кв. м на улице Кирова в Уфе (ниже завода «Солитон) и здание автоцентра площадью 5,2 тыс. кв. м с участком площадью 1,7 га в деревне Вавилово (12 км от Уфы).

Конкурсный управляющий «АвтоГАЗцентра» Раиля Ибрагимова выставила активы на продажу тремя лотами за 303,5 млн руб. Галей Хамидулин заказал независимую оценку стоимости имущества: эксперт Сергей Радыгин оценил их на 62% дороже, в 493 млн руб.

Предприниматель обратился в арбитражный суд Башкирии с иском о признании начальной цены продажи активов, которая была утверждена в марте банком, недействительной и требованием установить новую начальную цену. Первую инстанцию суда бизнесмен уже проиграл — суд Башкирии отказал ему в иске в мае. 16 июля жалобу на это решение должен рассмотреть апелляционный арбитражный суд.

В минувший понедельник апелляция по требованию Галея Хамидулина наложила обеспечительные меры, запретив конкурсному управляющему продавать активы на торгах. Суд признал, что «вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер высока».

К тому времени, как следует из материалов на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, конкурсный управляющий «АвтоГАЗцентра» уже успел провести торги. Покупателей на имущество не нашлось.

«АвтоГАЗцентр» работал на авторынке Уфы с 1998 года. Общий размер требований кредиторов к предприятию оценивается в материалах банкротного дела в более чем 380 млн руб. В числе кредиторов помимо Ак Барс Банка также «Локо-банк» (15 млн руб.), проектная фирма «Уралнефтегазинжиниринг» (38 млн руб.) и ФНС (10,2 млн руб.).

Связаться с Галеем Хамидулиным и Раилей Ибрагимовой вчера не удалось: их телефонов нет в открытых источниках.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров отмечает, что «в условиях, когда в деле о банкротстве конкурируют права привилегированного залогового кредитора и собственника компании-должника, суд, как правило, отдает предпочтение кредитору». «В данном деле перспективы удовлетворения требований должника ухудшают решения судов общей юрисдикции, которые уже давали оценку вопросу стоимости имущества. Наконец, суд не может не учесть несостоявшиеся торги по цене, которая гораздо ниже той, которую предлагает установить истец. Если по этой цене никто не заявился, вряд ли эти активы кто-то купит дороже на 60%. Цель конкурсного производства — помочь кредиторам вернуть свои средства»,— заключил эксперт.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров полагает, что начальная цена продажи имущества выглядит вполне рыночной. 40 тыс. руб. за 1 квадратный метр на улице Кирова и 20 тыс. руб. в Вавилово с учетом земельных участков — стандартная цена, отмечает он. Но наивно было надеяться, что активы банкрота будут проданы по этой цене, полагает господин Тагиров: «На рынке коммерческой недвижимости много предложений и мало спроса. Покупать здания автосалонов сторонние игроки вряд ли станут: переформатирование объекта может обойтись в половину его стоимости. Поэтому, на мой взгляд, повышение начальной цены еще более чем на 60% — шаг малоперспективный».

Булат Баширов