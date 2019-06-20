Александра Высокинского отложили на осень

Комиссия по местному самоуправлению (МСУ) рекомендовала думе Екатеринбурга рассмотреть отчет мэра Александра Высокинского за 2018 год осенью. Депутаты попросили отразить в отчете протестные акции из-за строительства храма Святой Екатерины, однако мэрия им отказала, указав, что они произошли в другой период времени.



Рассмотреть отчет о деятельности мэра Александра Высокинского и администрации за 2018 год на заседании комиссии гордумы по МСУ предложил председатель комиссии Алексей Вихарев. Изначально в повестке было запланировано рассмотрение вопросов работы думы во втором полугодии и комиссии по МСУ. Господин Высокинский был избран мэром гордумой в сентябре 2018 года, и это должен был быть его первый отчет перед депутатами.

Сам мэр не смог присутствовать на заседании комиссии по МСУ, так как был на встрече с жителями Чкаловского района. Вместо него на вопросы депутатов отвечали первый заместитель мэра Александр Ковальчик и заместитель главы города по внутренней и информационной политике Екатерина Куземка. Они пояснили, что документы были отправлены депутатам заранее и предложили обсудить отчет в формате «вопрос-ответ».

«Отчет главы заслушать надо, но он непонятными путями пытается зайти в думу. Сначала назначают внеочередное заседание, потом его отменяют из-за отсутствия документов или еще что. Сейчас вносится такой важный вопрос фактически с голоса»,— возмутился депутат Дмитрий Сергин. Вице-спикер Виктор Тестов предложил добавить в отчет информацию о проектировании второй ветки метро и протестных акциях против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра, которые происходили в середине мая. Однако господин Ковальчик напомнил, что обсуждается отчет за 2018 год, а названные темы относятся к текущему году.

Тем не менее депутаты благосклонно выслушали отчет представителей мэра и решили вынести его на обсуждение думы во втором полугодии. «Мы решили не торопиться. Сроки у нас по отчету главы никак не регламентированы, поэтому никаких норм мы не нарушаем. До конца 2019 года время есть»,— подвел итоги встречи председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев. Он заверил, что в будущем отчете мэра будут отражены те вопросы, которые задавали депутаты — об итогах чемпионата мира по футболу и подготовке к «Экспо-2025». Последнее заседание думы перед летними каникулами состоится 25 июня.

Эксперты полагают, что благосклонное отношение со стороны депутатов связано со стремлением бесконфликтно закончить сессию. «Депутаты не единожды демонстрировали мэрии свою власть и волю. Однако сейчас, достигнув договоренностей, решили отложить обсуждение вопроса на следующее полугодие. Они не хотят возбуждать и нагнетать негативное развитие событий»,— считает глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов. Напомним, 11 июня дума отказалась согласовывать предложение мэрии увеличить расходную часть бюджета на 6 млрд руб. В частности, в проекте постановления было предусмотрено выделение средств на создание медиахолдинга «Город». Но депутаты его отклонили, так как не были «учтены мнения горожан». «Дума продолжит стараться влиять на мэрию. Перенос отчета — это рычаг влияния на будущее. Они подвесили решение вопроса, как гарантию промежуточного мира, который достигнут сейчас»,— добавил господин Пирогов.

Анастасия Реутова