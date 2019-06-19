«Спартак» проиграл Дениса Глушакова

В среду футбольный клуб «Спартак» объявил о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон с полузащитником Денисом Глушаковым, чей контракт истекал только в июне 2020 года. Финансовые детали прекращения сотрудничества не разглашаются, но, по сведениям источников, знакомых с ситуацией, Глушаков получит компенсацию в размере половины годовой зарплаты и статус свободного агента. Основной причиной ухода экс-капитана «Спартака», по всей видимости, стал затянувшийся конфликт с фанатами красно-белых, которые предъявляли ему ряд претензий, в том числе считали его виновником отставки предыдущего главного тренера команды Массимо Карреры. Кроме того, столичный клуб расторг контракт с защитником Дмитрием Комбаровым.

История противостояния бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова и наиболее активной части фанатов московского клуба все-таки завершилась. Победила «Фратрия», наверное, самая мощная фан-группировка в среде поклонников красно-белых, которая и добивалась того, чтобы некогда любимец спартаковских трибун покинул команду.

Напомним, все началось в октябре прошлого года после отставки Массимо Карреры. Фанаты были категорически против увольнения итальянского специалиста, приведшего «Спартак» к долгожданному чемпионству в сезоне-2016/17, и обвинили, как говорят на футбольном жаргоне, в сливе тренера именно Глушакова. Свои претензии они изложили в письменной форме. Так, по мнению «Фратрии», он путем интриг добился даже капитанской повязки, выиграв выборы в основном за счет голосов игроков «Спартака-2». Ну а по поводу Карреры Глушакову вменялось в вину то, что он всячески принижал его заслуги и публично называл физруком.

Более того, итальянец якобы оказался не первым, кто пострадал от его интриг. «До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева,— было сказано в обращении фанатов от 26 ноября 2018 года.— Про каждого из них Глушаков в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов». И вообще после чемпионского сезона Глушаков, по словам фанатов, перестал соответствовать званию капитана «Спартака», то есть быть «примером достойного поведения в футболе и жизни».

Еще при Каррере Глушакова перевели в дубль. Формальной причиной ссылки послужил положительный отклик футболиста на критику главного тренера со стороны известного актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова. Он поставил лайк под постом в Instagram. Однако после отставки итальянца Глушаков вернулся в основной состав, что вызвало негативную реакцию в фан-секторе.

С тех пор и до конца минувшего сезона фанаты регулярно проводили «антиглушаковские» акции и устраивали игроку обструкцию, тем более что когда команду возглавил Олег Кононов, тот продолжал пользоваться доверием руководства и выходить на поле.

Правда, в последних матчах Глушаков все-таки потерял место в основе, но скорее по спортивному принципу, нежели по требованию трибун. К слову, фанаты упрекали его и в том, что после чемпионского сезона он резко сдал по чисто игровым показателям. Действительно, ответить на критику в свой адрес полузащитник мог только хорошей игрой, однако этого как раз и не получилось. К тому же его наверняка серьезно отвлекал скандальный бракоразводный процесс с супругой Дарьей, который также вылился в публичную плоскость.

Любопытно, что на прошлой неделе Глушаков прошел традиционный медосмотр перед началом подготовки к следующему сезону и опубликовал открытое письмо. В нем он, в частности, заявил, что не знает, останется или нет в «Спартаке», а точнее, дадут ли ему играть те, кто против него за пределами клуба. Глушаков подчеркнул, что всегда выкладывался на тренировках, бился за команду, честно выполнял обязанности капитана, партнерам и тренерам говорил все в глаза. «На болельщиков у меня обид нет,— отметил футболист.— Я прекрасно понимаю, что многие из них просто не знают всей сути моей ситуации. Верю, что со временем вся правда откроется, и вы свое мнение поменяете. А пока я буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!»

Теперь Глушакову предстоит защищать цвета другого клуба.

По слухам, он может перейти в «Сочи», который пробился в премьер-лигу из первого дивизиона, но лишь при условии существенного снижения зарплаты.

В «Спартаке» хавбек зарабатывал, по некоторым данным, €2,7 млн в год без учета бонусов. Согласно информации из осведомленных источников, при досрочном расторжении контракта Глушаков согласился на компенсацию в размере половины его годового оклада, то есть около €1,35 млн или 100 млн руб., при этом он ушел в качестве свободного агента. Кстати, в тот же день «Спартак» расстался с защитником Дмитрием Комбаровым, и, судя по всему, по той же схеме. Он также может продолжить карьеру в «Сочи». Еще один вариант — «Крылья Советов». Столичный клуб поблагодарил обоих футболистов, с которыми он завоевал золотые медали чемпионата России, а также Суперкубок страны, и пожелал дальнейших успехов.

Футболист Дмитрий Комбаров Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Между тем свой комментарий по поводу разрыва отношений с Глушаковым дала и «Фратрия», которая приветствовала решение руководства «Спартака», хоть и назвала его запоздалым. На сайте объединения поблагодарили всех, кто участвовал в «борьбе за "Спартак" без Глушакова». «Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости»,— говорится в этом заявлении. Другими словами, фанаты восприняли уход Глушакова как собственный успех и поставили его себе в заслугу.

А вот владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что за всей этой историей стоят совсем другие люди. «К сожалению, у Дениса возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить,— сказал он в интервью championat.com.— Мы его поддерживали, как могли. Просто он попал в очень тяжелую жизненную ситуацию.

Вы думаете, просто так на Глушакова все накинулись и все это бесплатно? Так не бывает. Если звезды сжигаются, значит, кому-то это нужно. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров.





Могу лишь сказать: все, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ».

Александр Ильин