«Им бы год протянуть, а вы говорите до 2035-го»

Члены комитета законодательного собрания Челябинской области по экономике раскритиковали стратегии социально-экономического развития региона. По их мнению, необходимо вернуться к обсуждению стратегии-2035, принятой в январе этого года, а перед этим «честно признать проблемы», на которые указывает невыполнение годовых планов стратегии-2020 за 2018 год. Депутаты выяснили, что при росте валового регионального продукта и объемов экспорта не растут производительность труда, уровень и продолжительность жизни, не снижается количество бедных, но сокращается численность населения. Эксперты признают, что сегодня по факту происходит не развитие, а деградация региона.



Депутаты законодательного собрания Челябинской области раскритиковали стратегии социально-экономического развития до 2020-го и 2035 годов, фактически признав, что эти проекты не решают основных проблем региона. Дискуссия возникла на заседании комитета по экономике и предпринимательству, где исполняющая обязанности первого заместителя министра экономического развития области Ирина Акбашева должна была выступить с докладом о ходе реализации в 2018 году стратегии развития до 2020 года. Депутаты заранее обговорили, что она свяжет доклад со стратегией-2035, принятой в январе этого года, а 2019 год станет последним по рассмотрению стратегии-2020. Еще до начала выступления госпожи Акбашевой заместитель председателя комитета Семен Мительман заявил, что он “всегда был против” стратегии-2035. По его мнению, логично поставить вопрос о плане развития до 2025 года. «У нас в 2020 году переизбрание законодательного собрания. Старый состав оценит исполнение стратегии-2020, новый состав будет оценивать исполнение стратегии-2025. Кто будет отвечать, кто будет оценивать стратегию-2035? Это просто фантазия»,— заявил депутат. Его поддержал председатель комитета и вице-спикер областного парламента Константин Захаров, пообещавший подготовить письмо с этим «разумным предложением» в минэкономразвития региона. А депутат Александр Решетников заявил, что стратегия-2035 «к земле не привязана, ни к главе, ни к территории». «И люди ее не воспринимают, тем более на такой длительный срок. Мы же видим, в какой экономической ситуации люди нормальные обычные живут, им бы год протянуть, а вы говорите до 2035-го»,— сказал господин Решетников.

Ирина Акбашева ответила, что в каждом муниципалитете есть свои планы мероприятий, где есть конкретные дороги, мосты и детсады. В отчете о реализации стратегии-2020 в 2018 году, она сообщила, что запланированный показатель по валовому региональному продукту перевыполнен на 12% по базовому варианту и на 3,9% по инновационно-активному, что связано с ростом объемов производства в промышленности, строительстве и торговле. Объем экспорта в прошлом году превысил план на 39,5% и достиг $5,3 млрд. При этом, по данным и.о. замминистра, не достигнуты плановые показатели производительности труда — вместо роста на 2,5% они остались практически на прежнем уровне. Ниже плана на 16,2% инвестиции в основной капитал (259,4 млрд руб.), не достигнута средняя продолжительность жизни — 71,6 года вместо 74, численность населения на 6,8 тыс. человек меньше плана (население региона составило 3,484 млн вместо 3,491 млн). Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума вместо запланированных в стратегии 10% составила 13,3%, реально располагаемые доходы вместо роста как минимум на 3,5% снизились на 2,1%. По словам госпожи Акбашевой, учитывая недостатки реализации стратегии-2020, при разработке новой правительство существенно изменило систему «стратегического управления»: закрепляется персональная ответственность руководителей за достижение показателей, установлена прямая связь между целями и задачами и госпрограммами региона, куда входят и планы мероприятий с финансированием. По ее мнению, выполнению региональных планов будут способствовать и национальные проекты.

«Посмотрите на тенденцию: у нас ВРП и экспорт растет, а доходы населения, производительность труда падают. Это говорит о том, что деньги уходят из области, они не вкладываются. Причины этого в отсутствии стимулирования потребительского спроса, падает розничная торговля, жилищное строительство. Есть пути стимулирования спроса, они все давно известны. Это конгломерат власти и предпринимателей. Пока не будет диалога власти и бизнеса, развития не будет»,— сказал Семен Мительман. Он привел в пример соседнюю Свердловскую область, где, по его словам, бизнес вкладывает деньги в социальную сферу.

Константин Захаров заявил, что давно назрела потребность вернуться «в исходную точку, понимая, что мы идем не туда», и проанализировать ситуацию. «Давайте возвращаться назад, честно констатировать проблемы, которые сегодня ну просто вопиющие, потому что пять лет у нас реальные располагаемые доходы падают. Мы стоим с вами на пороге еще большего обвала доходов, потому что заемные средства, которые за последние два года увеличились в два раза, повысили нагрузку на домашние хозяйства тоже вдвое. Давайте разговаривать, давайте искать выход, и тут надо честно признать проблемы, разложить все по полочкам. А сегодня мы, как слепые котята; сама по себе стратегия это не волшебная палочка, которая решит нам все задачи»,— заявил Константин Захаров. По его словам, необходимо «садиться» за круглые столы и продолжать работать над стратегией-2035.

Заместитель председателя экономического экспертного совета при заксобрании, директор Уральского социально-экономического института Ольга Артемова констатировала, что в социальной сфере региона «очень много неблагополучного», судя по невыполненным планам стратегии-2020.

«Если смотреть на интегральный показатель социального здоровья, это продолжительность жизни, и она не растет. Это значит, что многочисленные инструменты, подходы, направления где-то не срабатывают. Нужно возвращаться назад и смотреть, что мы делаем для этого. Падение реально располагаемых доходов означает не только, что у нас увеличивается уровень бедности, это говорит об ограничениях спроса на рынке, соответственно не развиваются производства. Мы можем бесконечно говорить о диверсификации, но она же не происходит»,— говорит эксперт. Отвечая на вопрос одного из депутатов, госпожа Артемова признала, что по социальным параметрам Челябинская область деградирует, а соответственно деградирует и экономика. «Мы будем стратегию подгонять под то, что мы можем сделать, или нет?» — задалась риторическим вопросом эксперт, завершая свое выступление.

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, создать которую предложил экс-губернатор Борис Дубровский, разрабатывалась правительством региона с середины 2017 года и была единогласно принята заксобранием 31 января этого года. За это время состоялось множество круглых столов, совещаний с участием депутатов всех уровней и экспертов. Публично практически никто из них не выражал недовольства этим документом.

Юлия Гарипова