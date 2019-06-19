В Доме Вавельберга на Невском проспекте разрешили открыть пятизвездную гостиницу

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России одобрили представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию, реставрацию и приспособление для современного использования здания Банкирского дома Вавельберга (Банка Санкт-Петербургского Торгового), также известного как «Доходный дом Вавельберга». В здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном на пересечении Невского проспекта и Малой Морской улицы разрешено открыть пятизвездную гостиницу, сообщили в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Согласно проекту, в гостинице будет обустроено 79 гостиничных номеров на 158 человек. Номера разместят со второго по пятый этажи и в мансарде.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд наложил на арендатора здания — компанию «ИФГ-Базис-Проект» — штраф в размере 3,6 млн рублей за незаконные работы на территории памятника архитектуры.

Напомним, что гостиницу в Доме Вавельберга планировали открыть еще в 2014 году. Стоимость проекта тогда оценивалась инвестором в $90 млн.