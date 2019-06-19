Европейский суд отказался признать три полоски торговой маркой Adidas

Европейский суд общей юрисдикции признал (.pdf) недействительным зарегистрированный ранее товарный знак германской компании Adidas в виде трех полосок. По мнению суда, этот логотип «не содержит достаточных характерных особенностей», чтобы быть зарегистрированным в качестве торговой марки, а представляет собой «обычный изобразительный знак». Кроме того, отметил суд, компания не сумела доказать, что эти три полоски воспринимаются потребителями всех 28 европейских государств как связанные исключительно с продукцией Adidas.

Таким образом, суд поддержал решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое в 2016 году аннулировало регистрацию трех полосок в качестве торговой марки Adidas на том основании, что товарный знак не может состоять только из повторяющихся элементов, а должен быть образным.

Немецкая компания зарегистрировала «три параллельных полоски одинаковой ширины, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга» в качестве товарного знака для одежды, обуви и аксессуаров в 2014 году. Однако другой европейский производитель одежды и обуви — бельгийская компания Shoe Branding Europe — обратился в суд с требованием аннулировать регистрацию на том основании, что три полоски Adidas не имеют характерных особенностей и похожи на ее собственный торговый знак — две параллельные полоски, которые возникли даже раньше знака Adidas. EUIPO приняло аргументы бельгийской компании и аннулировало регистрацию торгового знака Adidas. После чего немецкая компания опротестовала регистрацию знака Shoe Branding Europe как похожего на его три полоски. В прошлом году Европейский суд общей юрисдикции признал две полоски Shoe Branding Europe недействительным товарным знаком.

Алена Миклашевская