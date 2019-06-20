Лас-Вегас, музеи, берег океана

Многие знаменитости по-прежнему предпочитают проводить самый счастливый день в жизни исключительно с близкими людьми, без посторонних взглядов и камер, однако, есть и те, кто наоборот как можно громче пытаются заявить всему миру о своем новом статусе. «Коммерсантъ Стиль» выбрал самые вдохновляющие церемонии за первую половину 2019.
Дафф Голдман и Джонна Колбри
Chance the Rapper и Кирстен Корли
Зэнди Рич и Лиа Мишель
Идрис Эльба и Сабрина Даур
Джо Джонас и Софи Тернер
Тревор Энгельсон и Трейси Керленд
Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги
Джулиан ЛеФевр и Эшли Буш
Томас Кингстон и Леди Габриэлла Виндзор
Крис Пратт и Кэтрин Шварцнеггер
Шеф-повар и владелец сети кондитерских Charm City Cakes сделал предложение своей возлюбленной без предварительной подготовки. Во время пасхального ужина с родственниками Колбри у него даже не было кольца, и он сделал импровизированное из бечевки. Тем не менее, Джонна согласилась и 19 января они произнесли официальные клятвы в присутствии 250 гостей в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе. Конечно же, украшениями зала стали не только музейные экспонаты, но и десерты, созданные командой Голдмана к этому событию. Торты выглядели как настоящая кулинарная инсталляция: одни стали результатом вдохновения океаном, другие же обладали нетривиальным вкусом - из мяса и картофельного пюре и украшенный розами из карамелизированого бекона. Среди гостей присутствовали и коллеги Голдмана: шеф-повара Алекс Гуарнаскелли и Брюс Кэлемен. Невеста шла в абсолютно классическом наряде от BHLDN: и по ее собственному признанию, это было первое платье, в которое она бесповоротно влюбилась.
В отеле Pelican Hill в Калифорнии в огромной ротонде, украшенной цветами с видом на океан бывшая модель 9 марта сказала хип-хоп исполнителю заветное «да». Невеста шла к алтарю в платье с открытыми плечами от Galia Lahav. За действием наблюдали около 150 гостей, в том числе актер Дэйв Шаппел и Канье Уэст с Ким Кардашьян. В одном интервью Чанселор Джонатан Беннетт (настоящее имя Chance The Rapper) рассказал трогательную историю о том, что познакомился со своей будущей женой, когда им обоим было по девять лет, и с тех пор он знал, что однажды они поженятся - встречаться же они начали в 2003 году.
Генеральный директор модного бренда AYR (All Year Round) женился на актрисе, известной по сериалам «Хор» и «Королевы крика» 2 марта в Долине Напа, в Северной Калифорнии. На торжестве присутствовали коллеги актрисы по проектам - Эмма Робертс из «Королев крика», а также Даррен Крисс и Джонатан Грофф из «Хора». Пара познакомилась несколько лет назад на другой свадьбе, и только в прошлом году объявила об отношениях.
Звезда кинокартины «Тихоокеанский рубеж», а также «самый сексуальный мужчина 2018» по версии журнала People и «Мисс-Ванкувер-2014» познакомились на съемочной площадке картины «Между нами горы» в Канаде, а в Марракеше 26 апреля в роскошном отеле Ksar Char Bagh обменялись клятвами в вечной любви. Все прошло по высшему разряду: празднование длилось три дня, были и вечеринки, и тематические ужины. Эксклюзивные права на публикацию свадебных фотографий молодожены отдали британскому Vogue, появившись на обложке июльского номера. Невеста выбрала для свадьбы два платья от Веры Вонг, а жених облачился в костюм Oswald Boateng.
1 мая звезда «Игры престолов» и участник бойз-бенда сыграли свадьбу в Лас-Вегасе сразу после выступления Jonas Brothers на церемонии Billboard Music Awards. И хотя само торжество скорее напоминало спонтанную акцию в духе американских комедий (вместо дорогих обручальных колец у пары были кольца-леденцы, вместо священника - Элвис, а невеста и вовсе пришла в белом комбинезоне, а не платье), позже Софи призналась в интервью, что событие было спланировано. Настоящая пышная и масштабная свадьба пройдет во Франции - туда пригласят всех близких людей, и, видимо, гораздо больше звезд. В Лас-Вегасе присутствовали Приянка Чопра и Ник Джонас.
Бывший муж Меган Маркл и диетолог, дочь мультимиллионера Стэнфорда Ли Курланда 11 мая оказались в Калифорнии, в городке Монтесито, чтобы в пятизвездочном отеле Rosewood Miramar Beach отпраздновать бракосочетание. Примечательно, что пара была жената около полугода, но только месяц назад они решили отметить это событие. Сначала молодожены показались в расслабленных нарядах - Трейси в кружевном комплекте из юбки и топа, а Тревор - в розовом костюме, позже пара сменила их на более традиционные образы - белое пышное платье и смокинг.
Кинопродюсер и сын французской актрисы Кароль Буке связал себя брачными узами с племянницей князя Монако Альбера II 1 июня во дворце Гримальди. В прессе сразу стали сравнивать эту церемонию со свадьбой Грейс Келли (Шарлотта - ее внучка) и князя Ранье, и нашли некоторые отсылки. Во-первых, civil ceremony проходила в том же месте, а во-вторых, невеста сменила два платья - серебристое мини с бантами от Saint Laurent и белое с открытым верхом от Chanel, последнее она дополнила бриллиантовым украшением Cartier, которое раньше принадлежало Грейс Келли. Среди гостей были практически все престолонаследники Монако, а также фотограф Луи Джакобетти и режиссер Томас Лангманн. Все сначала отправились на пикник, а затем - в пятизвездочный отель Monte Carlo Beach, где их угощали блюдами от шеф-повара Паоло Сари.
Свадебную церемонию фотографа и внучки экс-президента США Джорджа Буша-старшего вела сестра Эшли Лорен в техасском музее со столетней историей «Лагуна Глория». Тематика Дикого Запада проявлялась не только в дресс-коде гостей– все пришли в «винтажных костюмах в стиле вестерн» – но даже в подарках. Так, мать невесты подарила новобрачным несколько овец. Невеста веселилась в кружевном платье от Веры Вонг и жемчужном ободке: сначала вместе с гостями она танцевала под музыку в исполнении Джона Батиста, а затем, когда стемнело, всем выдали наушники с музыкой и подсветкой, чтобы не нарушать спокойствие соседей. Среди приглашенных были дочери Джорджа Буша-младшего — Дженна Буш Хагер и Барбара Пирс Буш, а также сам экс-президент с супругой Лорой и наследница корпорации Hearst Аманда Херст.
Избранником дочери двоюродного брата королевы Елизаветы II - принца Майкла Кентского, стал финансист Томас Кингстон. Свадьба, по традиции, прошла в часовне Святого Георгия 19 мая, где год назад обвенчалась другая королевская семья - Меган Маркл и принц Гарри. Леди Габриэлла дополнила белое кружевное платье от Luisa Beccaria шестиметровой фатой из тюля с вышитыми цветами. Голову невесты украшала бриллиантовая тиара, которую надевала и ее бабушка - греческая принцесса Марина и ее мама, Мария Кристина фон Рейбни. Томас и леди Габриэлла встретились четыре года назад, а в августе 2018 объявили о помолвке.
Актер, известный по фильму «Стражи галактики», и дочь бывшего губернатора Калифорнии были солидарны друг с другом даже в выборе дизайнера – для обоих молодоженов наряды создал Джорджио Армани. Крис был в темно-синем классическом костюме, а Кэтрин - в минималистичном платье-бюстье. Свадьба прошла 8 июня с истинным калифорнийским задором: на берегу океана возле огромного пентхауса, украшенного цветочными композициями. Несмотря на то, что пара хотела скрыть сам факт свадьбы, назойливым папарацци все же удалось получить первые кадры, впрочем на следующий день Крис и сам выложил снимок с праздника в Instagram. Среди знаменитых гостей были родители Кэтрин — Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, актер Роб Лоу и телеведущая Опра Уинфри.