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Фото: Архив пресс-службы

Лас-Вегас, музеи, берег океана

Где и как отпраздновали 10 самых ярких свадеб 2019 года

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Многие знаменитости по-прежнему предпочитают проводить самый счастливый день в жизни исключительно с близкими людьми, без посторонних взглядов и камер, однако, есть и те, кто наоборот как можно громче пытаются заявить всему миру о своем новом статусе. «Коммерсантъ Стиль» выбрал самые вдохновляющие церемонии за первую половину 2019.


 

Марина Бакиева


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Приложения

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Стиль Украшения#21

от 22.05.2019

Стиль Инициативы#20

от 21.05.2019

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