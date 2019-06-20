Лас-Вегас, музеи, берег океана

Шеф-повар и владелец сети кондитерских Charm City Cakes сделал предложение своей возлюбленной без предварительной подготовки. Во время пасхального ужина с родственниками Колбри у него даже не было кольца, и он сделал импровизированное из бечевки. Тем не менее, Джонна согласилась и 19 января они произнесли официальные клятвы в присутствии 250 гостей в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе. Конечно же, украшениями зала стали не только музейные экспонаты, но и десерты, созданные командой Голдмана к этому событию. Торты выглядели как настоящая кулинарная инсталляция: одни стали результатом вдохновения океаном, другие же обладали нетривиальным вкусом - из мяса и картофельного пюре и украшенный розами из карамелизированого бекона. Среди гостей присутствовали и коллеги Голдмана: шеф-повара Алекс Гуарнаскелли и Брюс Кэлемен. Невеста шла в абсолютно классическом наряде от BHLDN: и по ее собственному признанию, это было первое платье, в которое она бесповоротно влюбилась.

В отеле Pelican Hill в Калифорнии в огромной ротонде, украшенной цветами с видом на океан бывшая модель 9 марта сказала хип-хоп исполнителю заветное «да». Невеста шла к алтарю в платье с открытыми плечами от Galia Lahav. За действием наблюдали около 150 гостей, в том числе актер Дэйв Шаппел и Канье Уэст с Ким Кардашьян. В одном интервью Чанселор Джонатан Беннетт (настоящее имя Chance The Rapper) рассказал трогательную историю о том, что познакомился со своей будущей женой, когда им обоим было по девять лет, и с тех пор он знал, что однажды они поженятся - встречаться же они начали в 2003 году.

Генеральный директор модного бренда AYR (All Year Round) женился на актрисе, известной по сериалам «Хор» и «Королевы крика» 2 марта в Долине Напа, в Северной Калифорнии. На торжестве присутствовали коллеги актрисы по проектам - Эмма Робертс из «Королев крика», а также Даррен Крисс и Джонатан Грофф из «Хора». Пара познакомилась несколько лет назад на другой свадьбе, и только в прошлом году объявила об отношениях.

Звезда кинокартины «Тихоокеанский рубеж», а также «самый сексуальный мужчина 2018» по версии журнала People и «Мисс-Ванкувер-2014» познакомились на съемочной площадке картины «Между нами горы» в Канаде, а в Марракеше 26 апреля в роскошном отеле Ksar Char Bagh обменялись клятвами в вечной любви. Все прошло по высшему разряду: празднование длилось три дня, были и вечеринки, и тематические ужины. Эксклюзивные права на публикацию свадебных фотографий молодожены отдали британскому Vogue, появившись на обложке июльского номера. Невеста выбрала для свадьбы два платья от Веры Вонг, а жених облачился в костюм Oswald Boateng.

1 мая звезда «Игры престолов» и участник бойз-бенда сыграли свадьбу в Лас-Вегасе сразу после выступления Jonas Brothers на церемонии Billboard Music Awards. И хотя само торжество скорее напоминало спонтанную акцию в духе американских комедий (вместо дорогих обручальных колец у пары были кольца-леденцы, вместо священника - Элвис, а невеста и вовсе пришла в белом комбинезоне, а не платье), позже Софи призналась в интервью, что событие было спланировано. Настоящая пышная и масштабная свадьба пройдет во Франции - туда пригласят всех близких людей, и, видимо, гораздо больше звезд. В Лас-Вегасе присутствовали Приянка Чопра и Ник Джонас.

Бывший муж Меган Маркл и диетолог, дочь мультимиллионера Стэнфорда Ли Курланда 11 мая оказались в Калифорнии, в городке Монтесито, чтобы в пятизвездочном отеле Rosewood Miramar Beach отпраздновать бракосочетание. Примечательно, что пара была жената около полугода, но только месяц назад они решили отметить это событие. Сначала молодожены показались в расслабленных нарядах - Трейси в кружевном комплекте из юбки и топа, а Тревор - в розовом костюме, позже пара сменила их на более традиционные образы - белое пышное платье и смокинг.

Кинопродюсер и сын французской актрисы Кароль Буке связал себя брачными узами с племянницей князя Монако Альбера II 1 июня во дворце Гримальди. В прессе сразу стали сравнивать эту церемонию со свадьбой Грейс Келли (Шарлотта - ее внучка) и князя Ранье, и нашли некоторые отсылки. Во-первых, civil ceremony проходила в том же месте, а во-вторых, невеста сменила два платья - серебристое мини с бантами от Saint Laurent и белое с открытым верхом от Chanel, последнее она дополнила бриллиантовым украшением Cartier, которое раньше принадлежало Грейс Келли. Среди гостей были практически все престолонаследники Монако, а также фотограф Луи Джакобетти и режиссер Томас Лангманн. Все сначала отправились на пикник, а затем - в пятизвездочный отель Monte Carlo Beach, где их угощали блюдами от шеф-повара Паоло Сари.

Свадебную церемонию фотографа и внучки экс-президента США Джорджа Буша-старшего вела сестра Эшли Лорен в техасском музее со столетней историей «Лагуна Глория». Тематика Дикого Запада проявлялась не только в дресс-коде гостей– все пришли в «винтажных костюмах в стиле вестерн» – но даже в подарках. Так, мать невесты подарила новобрачным несколько овец. Невеста веселилась в кружевном платье от Веры Вонг и жемчужном ободке: сначала вместе с гостями она танцевала под музыку в исполнении Джона Батиста, а затем, когда стемнело, всем выдали наушники с музыкой и подсветкой, чтобы не нарушать спокойствие соседей. Среди приглашенных были дочери Джорджа Буша-младшего — Дженна Буш Хагер и Барбара Пирс Буш, а также сам экс-президент с супругой Лорой и наследница корпорации Hearst Аманда Херст.

Избранником дочери двоюродного брата королевы Елизаветы II - принца Майкла Кентского, стал финансист Томас Кингстон. Свадьба, по традиции, прошла в часовне Святого Георгия 19 мая, где год назад обвенчалась другая королевская семья - Меган Маркл и принц Гарри. Леди Габриэлла дополнила белое кружевное платье от Luisa Beccaria шестиметровой фатой из тюля с вышитыми цветами. Голову невесты украшала бриллиантовая тиара, которую надевала и ее бабушка - греческая принцесса Марина и ее мама, Мария Кристина фон Рейбни. Томас и леди Габриэлла встретились четыре года назад, а в августе 2018 объявили о помолвке.