ВВП придавило оптом и недвижимостью

Вчера Росстат подтвердил оценку роста экономики на уровне 0,5% годовых и опубликовал отраслевую статистику производства добавленной стоимости в первом квартале 2019 года. По ней ухудшение динамики ВВП происходит благодаря оптовой торговле, операциям с недвижимостью, электроэнергетике, административным и прочим услугам, а положительный вклад в нее вносили финансы, гостиницы и общепит, добыча и транспорт (см. график).

Основное замедление экономики в первом квартале обеспечено двумя секторами — оптовой торговлей (вес в ВВП 2018 года — 18%) и операциями с недвижимостью (9%). «Динамика оборота оптовой торговли в первом квартале 2019 года к соответствующему периоду предыдущего года составила 93,3%. Кроме того, изменение стоимостного объема оборота организаций по виду деятельности "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" (первый квартал 2019 года к тому же кварталу 2018 года) составило 93,4%»,— говорится в сообщении Росстата.

Дмитрий Полевой из РФПИ предполагает, что заметное снижение оптовой торговли объясняется изменением запасов (сырья и комплектующих), которые бурно росли в четвертом квартале 2019 года накануне увеличения НДС, что привело к снижению спроса в первом квартале. Спад в операциях с недвижимостью он объясняет реформой сектора (введением эскроу-счетов), ухудшением спроса и финансовых условий. Владимир Сальников из ЦМАКП говорит, что «содержательная интерпретация данных об опте затруднена» в силу низкого качества статики оптовой торговли, в которой обнаруживается главным образом сырье, в том числе газ. С ним соглашается Николай Кондрашев из Центра развития ВШЭ: столь же ненадежна и статистика операций с недвижимостью — она «очень волатильна и сильно пересматривается» при большом весе в ВВП.

Все это дает основания ожидать пересмотра динамики ВВП за первый квартал. Пока же в Минэкономики считают, что ВВП в 2019 году вырастет на 1,3%, даже отмечая предпосылки к ускорению роста по итогам года (хотя прогноз может быть уточнен лишь в августе). Напомним, в прошедшую пятницу ЦБ снизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1–1,5% с 1,2–1,7% —- после слабых данных за первый квартал.

Алексей Шаповалов