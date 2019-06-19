Дизайнерский пятизвездочный Бутик-отель «39», расположенный на улице Шаумяна, 39, открыл первую и единственную в Ростове-на-Дону террасу-бар на крыше с панорамным видом на исторический центр города.

Команда Бутик-отеля «39» и шеф-повар Максим Артюхов приготовили для жителей и гостей Ростова уникальный Roof Top Bar с завораживающим видом на центр города. Кухня террасы-бара представлена авторским гриль-меню с нежнейшими стейками, рыбой и морепродуктами, большим выбором холодных и горячих закусок и фирменных салатов. Специально для бара миксологи Бутик-отеля «39» приготовили летнюю коктейльную карту. Атмосферное настроение будет поддерживать легкая lounge-музыка, не отвлекающая от беседы и отдыха.

«Мы создали новое стильное место для людей, которые хотят отдохнуть от ритма города, не покидая его центр. Здесь можно насладиться непринужденной атмосферой в обеденный перерыв, провести бизнес-встречу, пойти с коллегами или друзьями на ужин или устроить семейный вечер. Концепция нашей террасы-бара сформирована таким образом, чтобы каждый гость чувствовал себя как дома. За год существования отеля мы учли все пожелания гостей нашего ресторана и реализовали их в новом проекте. Ждем всех на высоте в нашем Roof Top Bar!», - отметила Валентина Шведенко, генеральный менеджер Бутик-отеля «39».

Концепция террасы-бара идеально подойдет для любого мероприятия - от бизнес-обеда или семейного ужина до пышного свадебного торжества или корпоративной вечеринки. Даже в пасмурную погоду гости бара будут чувствовать себя комфортно благодаря тепловым пушкам и механизированному навесу, который в считанные минуты закрывает крышу от дождя.

«В меню Roof Top Bar мы не случайно сделали акцент на гриле. Мы все любим в теплые летние дни выбраться на природу, приготовить мясо и овощи на углях, провести время в кругу близких людей. Но городской ритм не всегда позволяет это сделать. С открытием нашей террасы жители и гости Ростова смогут в любой момент почувствовать себя за чертой города. Мы искренне надеемся, что это место полюбится жителям и гостям Ростова, а мы продолжим их радовать не только вкусными блюдами и напитками, но и высококачественным сервисом», - рассказал Максим Артюхов, шеф-повар Бутик-отеля «39».

Почувствуйте себя на высоте в первом и единственном в Ростове-на-Дону Roof Top Bar на крыше Бутик-отеля «39»!

Дополнительная информация:

Официальное представительство отеля

SEA Company

www.sea-company.com

Контактная информаця:

+7 863 30 91 576

info@boutiquehotel39.ru