Батюшка Павлик

Павлик Уваров живет с мамой в поселке Новосадовом Белгородской области. У мальчика злокачественная опухоль головного мозга. Он уже перенес две сложные операции, но полностью удалить опухоль не получилось: слишком близко расположена важнейшая мозговая артерия. Прицельно воздействовать на опухолевые клетки и не повредить окружающие ткани и сосуды может протонная терапия. Но в России ее проводят только в одной частной клинике в Петербурге. Это очень дорогое лечение — для мамы Павлика требуемая сумма совершенно неподъемная.

Часто мальчишки в играх воплощают свои мечты, представляют себя героями, знаменитыми футболистами, пилотами звездолетов или джедаями. А Павлик — это и забавно, и трогательно — с серьезнейшим видом ходит по квартире с воображаемым кадилом и вполне реальной водой. Машет рукой, окропляет стены и что-то напевает на церковный манер.

Он хочет стать священником. Раньше они часто с мамой ходили в церковь. Мальчику там нравится, и, даже несмотря на беготню и шалости, он всегда был любимчиком и батюшки, и прихожан. А сейчас в этой церкви проходят службы за здравие трехлетнего раба Божьего Павла.

В конце декабря прошлого года Павлик с мамой Ольгой готовились к Новому году. Малыш уже нарисовал маме праздничную открытку, а мама купила и припрятала игрушку, о которой мечтал сын. Но 30 декабря о празднике пришлось забыть. Павлику внезапно стало плохо: закружилась и заболела голова, появилась сильная тошнота. Врачи поставили диагноз «ротавирус». Лечение не помогло, ребенку лучше не становилось. Педиатр направил Павлика к неврологу в районную больницу, но там специалистов не оказалось, и Ольга повезла сына в областную больницу в Белгород. Там мальчику провели МРТ головного мозга. И нашли большую опухоль в правом полушарии.

Белгородские врачи провести операцию по удалению опухоли не взялись. Павлика согласились принять в Москве. Первая операция длилась семь часов. Но полностью удалить опухоль не получилось, потому что она окружала среднемозговую артерию. Гистология показала, что опухоль злокачественная и агрессивная, из правого полушария она проросла в боковой желудочек. Назначили несколько курсов химиотерапии, которую Павлик перенес тяжело: сильно снижались показатели крови, понадобилось несколько переливаний. Химия не помогла — опухоль не уменьшилась. В ходе второй операции нейрохирурги смогли удалить новообразование почти полностью но раковые клетки все-таки остались.

В таких случаях врачи рекомендуют протонную терапию. Во-первых, протонное облучение прицельно разрушает клетки опухоли, не затрагивая здоровые участки мозга, расположенные рядом. Во-вторых, при воздействии протонами значительно снижается вероятность побочных эффектов и рецидива.

Мы уже рассказывали не раз, что раньше люди, нуждавшиеся в протонной терапии, могли получить это лечение только за рубежом (чаще в Чехии и Германии), поскольку в России таких центров не было. Но сейчас есть — в петербургском Медицинском институте имени Березина Сергея (МИБС). Стоит это лечение хотя и дешевле, чем в зарубежных клиниках, но все равно очень дорого. Ольге требуемую сумму в жизни не собрать.

Павлик — веселый и упорный парень, любит настаивать на своем. Но к серьезным доводам мамы и врачей он прислушивается.

— В самом начале лечения Павлик как-то раскапризничался, и я решила с ним поговорить как со взрослым. Терпеливо и твердо объяснила, что болезнь у него тяжелая, вмиг не вылечишься, что впереди длинный путь к выздоровлению, что нужно научиться терпеть. Сын внимательно меня выслушал — и в ближайшие дни я убедилась, что его поведение изменилось. Никаких капризов и скандалов, мужественно терпит все процедуры,— с гордостью говорит Ольга, а потом добавляет: — Правда, за последнее время Павлик уже сильно устал и в глазах у него все чаще слезы.

Однажды Павлик увидел уличных музыкантов, и так они ему понравились, что мальчик объявил маме: «Я передумал быть священником, буду музыкантом!» А вечером долго думал и сказал: «Нет, мам, я хочу быть батюшкой».

Сейчас самое важное — победить тяжелую болезнь. И это во многом зависит от нас с вами. Давайте поможем Павлику, а он сам уже потом решит, кем ему быть в этой жизни. Главное, чтобы была сама эта жизнь.

Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «У Павлика злокачественное образование в головном мозге — эмбриональная опухоль правого полушария с прорастанием в правый боковой желудочек. Учитывая диагноз и возраст ребенка, ему необходимо протонное облучение остатков опухоли, которые не удалось устранить в ходе двух нейрохирургических вмешательств. Главное преимущество этого вида лечения — возможность подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на ее границе. Такой метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка». Стоимость протонной терапии 2 065 960 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 45 тыс. руб. Не хватает 820 960 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Павлика — Ольги Викторовны Ченцовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Артем Костюковский, Белгородская область