Пермский банк будет сопровождать застройщиков в работе с деньгами дольщиков по эскроу

ПАО АКБ «Урал ФД» вошло в перечень банков, уполномоченных работать с застройщиками по новой схеме проектного финансирования. Как сообщает краевой минстрой, в общей сложности 30 банков в Перми теперь могут работать с эксроу-счетами. В целом список российских банков, которые могут работать с застройщиками по новой схеме, увеличился до 95.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Эскроу — механизм, позволяющий размещать средства дольщиков на специальном счете в банке, на котором денежные средства будут храниться до завершения строительства объекта.