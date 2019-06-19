В 2020 году в Удмуртии планируют отремонтировать 20 участков региональных трасс

В Удмуртии утвердили предварительный список трасс, которые отремонтируют в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перечень вошли 20 участков автодорог регионального значения. Их общая протяженность составляет порядка 80 км, сообщает региональный пресс-офис нацпроекта. В минтрансе региона отметили, что отбор объектов был инициирован ведомством еще в мае. Это позволит раньше выйти на торги и провести дефектование участков, а дорожные предприятия смогут закупить материалы в нужном количестве зимой по низким ценам.

«Условно мы раздели список на три области – южную – это два участка дороги Алнаши-Грахово и два участка Кизнер-Грахово, центральную со смещением на запад – это продолжение Ижевск-Ува, которую мы делаем участками последние несколько лет, Нылга — Вавож — пучинистый участок, Малая Пурга-Нижнее Кечево — также продолжение ремонта текущего года, Можга-Вавож, Объездная Селтов полностью и другие. И северную область — это направление на Киров — два участка дороги Глазов-Яр-Пудем, Игра-Глазов, а также трассы Дебесы-Кез, Игра-Красногорское и другие»,— добавила замминистра дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр.

Напомним, что в ближайшие шесть лет на ремонт дорог Удмуртии направят 11,4 млрд руб. в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Из них 4 млрд руб. профинансирует региональный бюджет. Так, в нормативное состояние планируют привести порядка 943,1 км дорог республики.