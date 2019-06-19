Следователи идут к педиатру

Следователей попросили проверить московского педиатра Евгения Ликунова: врачи и пациенты считают его мошенником, который колол детям физраствор вместо прививок. При этом подобные обвинения звучали еще 10 лет назад, но Следственный комитет только в феврале обратил внимание на педиатра. Сейчас совет при Росздравнадзоре потребовал возобновить проверку. Кто такой Евгений Ликунов? И мог ли он годами работать с нарушениями? Об этом — Иван Корякин.

Родителям и врачам давно известно, кто такой Евгений Ликунов: поисковая система сначала предложит «аферист», а потом уже «педиатр». Первые обвинения в его адрес датируются еще 2009 годом — тогда москвич Максим Гальперин, рассказывал журнал «Огонек», обнаружил, что Ликунов сфальсифицировал результаты анализов крови его сына. Врача тогда уволили, но он продолжил практиковать. Более того, начал давать комментарии журналистам и даже вести свою программу на интернет-радио MediaMetrics.

К слову, в соцсетях Ликунова сложно не заметить — в Facebook у него 5 тыс. друзей, он активно пишет посты и состоит в профильных группах: как-то он вступил в сообщество «Найди своего доктора», где врачи и пациенты рекомендуют специалистов. Там он вел себя подозрительно: навязывал услуги, брал деньги и пропадал. Руководитель проекта Михаил Генин его тогда из группы удалил, но следить за Ликуновым не перестал: «Я узнал о нескольких подтвержденных случаях, когда у бывших пациентов Ликунова не обнаружили никаких антител к заболеваниям, а ведь штаммы должны были появиться после прививки.

То есть совершенно точно, что он под видом вакцин колол что-то другое.

При этом в сертификатах у родителей ребенка написано, что прививки ему введены. Другими словами, есть прямое подтверждение таких эпизодов, и с этим люди собираются идти в суд с коллективным иском».

В феврале такие же обвинения озвучили в том же Facebook несколько врачей, которые публично заявили, что Ликунов — мошенник, ставит уколы с физраствором, подделывает документы и просто исчезает с деньгами. Десятки пациентов педиатра подтвердили это в комментариях. О нем тогда написали журналисты, и Следственный комитет начал проверку. Непонятно, правда, что мешало это сделать раньше, говорит сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал: «Следственный комитет активно в последние годы занимается медиками, возбуждает большое количество уголовных дел о врачебных ошибках, ятрогенных преступлениях: в позапрошлом году их количество выросло в три раза. Но именно здесь речь идет об очевидной ситуации с признаками мошенничества, большим количеством свидетельских показаний. Наверное, имеет место какое-то пренебрежение со стороны СК».

О результатах проверки деятельности Ликунова Следственный комитет не сообщал. И не исключено, что процесс остановился — ведь не просто так совет при Росздравнадзоре попросил следователей еще раз проверить деятельность врача, рассуждает партнер юридической фирмы FMG групп Михаил Фаткин: «Есть некое заявление, которое туда поступило от неких лиц. Скорее всего, эти лица уже получили ответ по своему обращению. Он мог быть следующего характера: нет признаков преступления либо вся эта информация направлена в другой правоохранительный орган, допустим, в полицию».

То есть одних обличений в Facebook и сюжетов федеральных каналов под заголовком «Бдительные родители разоблачили педиатра-оборотня» недостаточно. Во всяком случае, это не мешало Ликунову работать на протяжении десяти лет, возможно, он это делает и сейчас.

Родители пострадавших от деятельности Евгения Ликунова будут добиваться компенсации за моральный ущерб и возмещения стоимости годовых договоров о наблюдении за ребенком. Врач заключал их за 50 тыс. руб. Сам Ликунов на звонок «Ъ FM» не ответил.