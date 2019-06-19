Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

В ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Всего в автобусе находилось 30 человек.

«В Северском районе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса на автодороге А-146»,— сообщило ведомство. В больницу на осмотр направлено девять пассажиров и водитель. Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи региона рассказал агентству, что с места ДТП госпитализировано 17 человек.

Агентство со ссылкой на полицию добавило, что авария произошла на 43-м км трассы Краснодар—поселок Верхнебаканский. Рейсовый автобус марки «Богдан» столкнулся с идущим впереди большегрузом Volvo.