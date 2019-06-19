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Новый Peugeot 2008 получил полностью электрическую версию

Компания Peugeot представила новое поколение компактного кроссовера 2008, который получил полностью электрическую версию.

Модель построена на платформе CMP, что позволило облегчить машину и улучшить ее аэродинамику. В линейку моторов войдут бензиновые 1,2-литровые моторы на 100, 135 и 155 л.с. с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также предложен 1,5-литровый 100-сильный дизель с 6-ступенчатой «механикой».

Автомобиль отличается новым дизайном и особым оформлением различных модификаций. Версии можно различить по акцентам в экстерьере и интерьере. Кроссовер получил салон в фирменной стилистике Peugeot 3D i-Cockpit, которая подразумевает цифровую 3D-приборную панель, мультифункциональный руль, проекционный дисплей, а также мультимедийную систему с поддержкой смартфонов. В оснащение вошли современные системы активной безопасности, недоступные для модели ранее.

Впервые доступна полностью электрическая версия кроссовера. Peugeot e-2008 оснащается 136-сильным электромотором и батареей на 50 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 340 км. Электромобиль поддерживает функцию быстрой зарядки, позволяющей пополнить аккумулятор на 80% за полчаса при использовании 100-киловаттной зарядной станции мощностью. Peugeot e-2008 получил ряд особых функций в мультимедийной системе и в фирменном приложении для смартфонов.

Напомним, в феврале 2019 года Peugeot представил новый компактный хэтчбек 208, с которым новый кроссовер выполнен в одном стиле и частично унифицирован по технической части. В продаже на европейском рынке новинка появится в начале 2020 года.

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