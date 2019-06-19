Ремонт на набережной канала Грибоедова ограничит движение в центре Петербурга

В связи с началом капитального ремонта стенки набережной канала Грибоедова у дома 152 (левая сторона) на период с 19 июня по 15 октября для автомобилистов вводятся новые ограничения дорожного движения. В частности, на этот срок закрывается полоса движения в направлении от Английского проспекта к улице Пасторова. Одновременно с этим в обратном направлении (в сторону Аларчина моста) будет организовано однополосное одностороннее движение, ширина проезда составит 4 метра, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В рамках капремонта стенки набережной будет обновлено свайное основание, а также отреставрированы гранитные элементы и металлические ограждения. Завершение ремонтных работ запланировано на декабрь текущего года, уточнили в КРТИ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также начался ремонт Заневского проспекта. Работы там продлятся до 11 октября. При этом перекрывать движение по автомагистрали дорожники не планируют.