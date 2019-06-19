Единороссы нашли замену Александру Караськову в новосибирском парламенте

«Единая Россия» передаст вакантный мандат депутата заксобрания Новосибирской области Александра Караськова, ставшего фигурантом дела о крупном хищении в клинике имени академика Евгения Мешалкина. Удостоверение парламентария получит директор аграрного предприятия «Ивановское» Виктор Бамбух. Это следует из текста постановления, опубликованного на сайте избиркома региона.

Виктор Бамбух — секретарь местного отделения «Единой России» в Баганском районе Новосибирской области. Возглавляемое им АО «Ивановское» занимается молочным скотоводством.

Напомним, в июне этого года Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова попали под следствие по подозрению в хищении около 1,3 млрд руб. при госзакупках клиники имени Евгения Мешалкина, которую экс-депутат возглавлял последние 20 лет. Сейчас господин Караськов находится под стражей. Другой фигурант дела Евгений Покушалов, кардиохирург с мировым именем, в апреле был освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест.

Ранее депутаты заксобрания досрочно прекратили полномочия Александра Караськова. Он стал парламентарием в сентябре 2015 года, избравшись по партийному списку «Единой России». В апреле текущего года он решил сдать мандат из-за допущенного нарушения при декларировании жилого дома.

Что думает Александр Караськов о возбужденном деле — в материале “Ъ” «Такой лажи я давно не читал»

Илья Галагуз