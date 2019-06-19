Власти Украины открыли пятое уголовное дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло пятое уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший должность первого замруководителя бывшего президента Виктора Януковича. Речь идет о деле по факту незаконного назначения кабинета министров страны в 2016 году.

«Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия (спикер Верховной рады Андрей Парубий.— “Ъ”)»,— написал юрист в своем Telegram-канале. В подтверждение своих слов он опубликовал копию соответствующего постановления бюро.

Ранее ГБР начало расследование факта захвата господином Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов Высшего совета правосудия. Бывший президент Украины обвиняется в том, что после поражения на выборах незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия с целью сохранения контроля над судебной системой.

Господин Портнов вернулся на Украину накануне инаугурации Владимира Зеленского. Обвиненный в коррупции и потворстве режиму Януковича, адвокат покинул Украину в 2014 году. По словам самого господина Портнова, его главной задачей по возвращении в Киев стала организация уголовного преследования ключевых фигур режима Порошенко, начиная с самого бывшего президента.

Напомним, 22 мая антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное следствие против господина Порошенко относительно хищений в госкомпании «Центрэнерго». Днем ранее, 21 мая, ГБР приступило к расследованию о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Инициированное против него расследование господин Порошенко назвал «попыткой снять ответственность с России».

Чем может закончиться проверка ГБР о госизмене бывшего президента Украины, читайте в материале “Ъ FM”.