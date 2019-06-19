Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву. В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке. Стоимость произведений достигает «сотен миллионов рублей».

Работники ИРРИ сказали, что картины поместили в хранилище и упаковали для транспортировки. «Судебные приставы-исполнители получили допуск к хранилищу и проверили наличие произведений искусства. Однако картины указанных художников не были обнаружены в хранилище, и персонал музея не смог пояснить их местонахождение»,— заявили в ПСБ.

Из показаний персонала музея следует, что ИРРИ передал картины «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». «Есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы»,— уверены в банке.

В мае имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, владевших 50,03% акций ПСБ, было арестовано по иску кредитной организации. Под арестом оказались активы стоимостью более 282,2 млрд руб., в том числе здание и коллекция ИРРИ. У музея было несколько ценных произведения искусства, среди них — картины Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки и Александра Герасимова.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Институт русского реалистического искусства закрыл свои двери».