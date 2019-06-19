Рустама Минниханова просят показать выборы

Татарстанские общественники и оппозиционеры опасаются «искажения» итогов выборов в парламент республики в отсутствие видеонаблюдения на избирательных участках. Вчера они распространили открытое письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, где потребовали от него — как «гаранта» — обеспечить установку веб-камер в УИКах. Ранее в ЦИК Татарстана указывали, что веб-камеры на участках — «дорогостоящая штука». Эксперты полагают, что вопрос лежит «в политической плоскости»: веб-камеры могут стать «помехой» в получении высокого результата «Единой России».



Открытое письмо в адрес Рустама Минниханова c требованием установить видеонаблюдение на выборах в Госсовет Татарстана подписали представители десяти общественных движений и политических партий, действующих в республике. В их числе председатель регионального «Яблока» Руслан Зинатуллин, руководитель штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева, глава Всетатарского общественного центра Фарит Закиев, координатор Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрий Первухин. Также среди авторов обращения активист движения против строительства мусоросжигательного завода Вера Керпель, которая уже выдвинулась на выборы в Волжском одномандатном округе. Письмо подписала член инициативной группы «Волга и народ против» Юлия Файзрахманова, которая, по информации ”Ъ”, планирует стать кандидатом в одном из округов.

В заявлении (копия есть у ”Ъ”) сказано, что избирательная кампания «проходит в условиях обострения экономических, социальных, экологических и национальных проблем», в связи с чем граждане «заинтересованы в том, чтобы 8 сентября в Татарстане… волеизъявление народа не было искажено». Общественники напоминают об «опыте прошлых выборов», который «показывает, что установка веб-камер расширяет возможности общественного контроля и дисциплинирует избирательные комиссии». «На выборах 8 сентября видеонаблюдение будет использоваться, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской области. Республика Татарстан вправе быть среди лидеров в обеспечении гласности и открытости выборов»,— полагают они. Авторы письма считают, что татарстанцы способны «сформировать парламент, который будет бороться за их конституционные права и свободы». Называя господина Минниханова «гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина в республике», авторы требуют от него «обеспечить проведение честных свободных выборов».

Напомним, видеонаблюдение на выборах впервые применялось в марте 2012 года, когда Владимир Путин избирался на третий президентский срок. Камеры установили после многотысячных протестов, в ходе которых оппозиция выступала против фальсификаций на думских выборах 2011 года. Тогда в Татарстане видеонаблюдение велось на всех избирательных участках. Однако уже на выборах в Госсовет Татарстана в 2014 году и выборах президента республики 2015 года веб-камеры не использовались. Вновь видеонаблюдение было организовано во время выборов в Госдуму в 2016 году (только на участках Казани). На выборах президента России 2018 года камерами оборудовали треть из 2,8 тыс. участков республики, где были зарегистрированы более 1 тыс. избирателей.

В этом году на 8 сентября назначены выборы в парламент республики. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, вторая половина — в одномандатных округах. В начале июня глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что видеонаблюдение будет организовано лишь в зданиях территориальных комиссий, где голосование и подсчет голосов не ведется. Однако на самих избирательных участках веб-камер не будет. «Живой наблюдатель всегда лучше любого технического средства»,— пояснял ”Ъ” господин Шагиахметов, отмечая, что организация видеонаблюдения «достаточно дорогостоящая штука». Последний аргумент общественники считают «неубедительным». «В истории современного Татарстана бывали проекты много большей затратности»,— говорится в их письме к президенту республики.

Господин Шагиахметов ранее также отмечал, что заказчиком видеонаблюдения является министерство информатизации и связи республики. Однако там ”Ъ” заявили, что решение об установке камер «принимает непосредственно ЦИК РТ»: «Министерство информатизации и связи РТ готово организовать техническую возможность видеонаблюдения на объектах, определенных ЦИК РТ, после утверждения технических требований к организации системы видеонаблюдения». Ранее в поддержку установки веб-камер в республике выступала также КПРФ.

В аппарате президента Татарстана открытое письмо общественников пока не изучили. «Мы рассматриваем письма, направленные через официальные ресурсы обращения»,— заявила ”Ъ” представитель пресс-службы господина Минниханова Лилия Галимова. Она добавила, что президент вчера находился в командировке, поэтому «в вопрос еще не погружен». В ЦИКе Татарстана оперативный комментарий предоставить не смогли.

«В Татарстане очень активное наблюдательское сообщество. Видеозаписи с участков позволяли зафиксировать большое количество нарушений»,— говорит сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Он отмечает, что в последние годы число нарушений начало снижаться, в чем «есть заслуга видеонаблюдения»: «Плохо, что этот тренд на оздоровление выборов будет прекращен». Господин Мельконьянц уверен, что «вопрос лежит не в финансовой, а в политической плоскости».

«Республика не самая бедная»,— соглашается политтехнолог Константин Калачев, указывая, что в соседнем Башкортостане, где назначены выборы главы региона, деньги на веб-камеры для участков нашлись. «Но в Башкирии выборы носят референдумный характер, камеры должны подтвердить их прозрачность, открытость. А в Татарстане задача получить для партии власти высокий результат»,— полагает он. По мнению господина Калачева, отказ от веб-камер связан с низким рейтингом «Единой России»: «Если партия резко снизит результат, это будет означать, что у руководства республики не все под контролем. Камеры здесь только помеха».

«Протягивать ноги нужно согласно длине одеяла. Если для видеонаблюдения требуются десятки миллионов рублей, то это нужно серьезно обдумать»,— заявил ”Ъ” заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку единоросс Рафил Нугуманов. Парламентарий считает, что веб-камеры «не панацея» и если их не будет — «это не такой большой грех». «Как решит президент — это будет самое правильное»,— заключил депутат.

Кирилл Антонов