Татарстан отказывается от видеонаблюдения выборов в региональный парламент на 2,8 тыс. участков. Глава ЦИК республики Мидхат Шагиахметов заявил «Ъ», что такое решение было принято с целью сэкономить бюджетные средства. Камеры установят лишь в 65 территориальных избиркомах (ТИК). Представители наблюдательского сообщества считают, что власти республики «хотят избежать скандалов», поскольку во время предыдущих выборов веб-камеры фиксировали вбросы и завышение явки. Фракция КПРФ намерена поднять вопрос о видеонаблюдении на участках на ближайшей сессии Госсовета. Коммунисты опасаются низкой легитимности будущего состава парламента.

Власти Татарстана решили не устанавливать веб-камеры на избирательных участках во время выборов в Госсовет республики 8 сентября. Об этом вчера «Ъ-Казань» сообщил глава ЦИК республики Мидхат Шагиахметов. Он пояснил, что организация видеонаблюдения «достаточно дорогостоящая штука»: «Живой наблюдатель всегда лучше любого технического средства». Господин Шагиахметов добавил, что, по ожиданиям ЦИКа, на некоторых участках будет до 25 наблюдателей: «Это поможет повысить доверие избирателей». Он также добавил, что на 200 крупных участках республики будут установлены комплексы электронного голосования (КЭГ) и электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Видеонаблюдение будет организовано лишь в зданиях территориальных комиссий, где голосование и подсчет голосов не ведется. В каждой из 65 ТИК будут установлены по две камеры. Глава ЦИКа не стал уточнять, во сколько обойдутся веб-камеры в ТИКах, пояснив, что заказчиком видеонаблюдения выступает министерство информатизации и связи Татарстана. В министерстве вчера не смогли предоставить «Ъ» оперативный комментарий.

Напомним, видеонаблюдение на выборах впервые применялось в марте 2012 года, когда Владимир Путин избирался на третий президентский срок. Камеры установили после того, как в Москве прошли многотысячные протесты, в ходе которых оппозиция выступала против фальсификаций на думских выборах 2011 года. Тогда в Татарстане видеонаблюдение велось на всех избирательных участках. Исключение составили УИК, например, в больницах и СИЗО.

На выборах в Госсовет Татарстана в 2014 году и выборах президента республики 2015 года веб-камеры на участках не использовались. Вновь видеонаблюдение было организовано лишь во время выборов в Госдуму в 2016 году. Тогда ЦИК РФ принял решение установить веб-камеры в городах-миллионниках, в том числе в Казани (более чем на 400 участков). На выборах президента России 2018 года камерами оборудовали треть из 2,8 тыс. участков республики – там, где были зарегистрированы более 1 тыс. избирателей, в том числе почти все участки Казани.

Оппозиция Татарстана использовала записи с веб-камер, чтобы доказать фальсификацию результатов выборов в республике. Так, в 2012 году активисты коалиции «За честные выборы» заявили о фальсификациях на 100 УИК Казани. В возбуждении уголовных дел активистам было отказано. По итогам выборов 2016 года наблюдатели внесли в «таблицу фальсификаций» 142 участка Казани. На основании видеозаписей «Яблоко» пыталось обжаловать итоги выборов в Центральном одномандатном округе в Татарстане. Однако Верховный суд Татарстана не стал изучать записи с веб-камер, посчитав, что они «не имеют существенного значения».

По итогам президентских выборов записи с участков анализировала Ассоциация наблюдателей Татарстана. Заместитель ее координатора Азат Габдульвалеев обратился в Генпрокуратуру, указав что завышение явки, вбросы и нарушения при подсчете голосов были выявлены на 100 избирательных участках в 13 российских регионах по итогам анализа записей с веб-камер. Но надзорный орган отказал в проверке. Вместе с тем ассоциации удалось добиться увольнения председателя УИК № 2019 в Набережных Челнах, где вброс бюллетеней попал на камеры.

Господин Габдульвалеев сообщил вчера «Ъ-Казань», что отсутствие веб-камер на участках в этом году «отрицательно скажется на наблюдении»: «Я бы согласился с Шагиахметовым, что живой наблюдатель лучше, если бы в Татарстане не препятствовали работе наблюдателей». Он напомнил, как на президентских выборах представителей кандидата «Яблока» Григория Явлинского удалили с участков без решения суда, а затем оштрафовали за препятствие работе комиссии. «Мы до сих пор подаем кассации, пытаемся добиться справедливости. Ситуация, когда наблюдателей всю ночь держат в полиции, а потом еще и штрафует, не способствует эффективному наблюдению»,— пожаловался господин Габдульвалеев.

«У нас не выборы в сельсовет. Не везде есть возможность поставить наблюдателей, особенно в деревнях, где власти могут надавить на людей»,— считает глава татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин. Он связывает решение отказаться от веб-камер с низким рейтингом «Единой России»: «Без завышения явки высокого результата власти не смогут добиться». По словам господина Зинатуллина, публикация оппозицией записей с нарушениями на выборах могла бы привести к негативной реакции федерального центра: «Татарстан просто пытается избежать каких-либо скандалов».

«Отказ от веб-камер — возмутительнейший шаг,— заявил «Ъ-Казань» депутат Госсовета от КПРФ Артем Прокофьев. — Мы все понимаем, что камеры нужны не в территориальных комиссиях, а на участках, где люди голосуют». Он заверил «Ъ», что вопрос видеонаблюдения коммунисты поднимут на сессии парламента Татарстана в июле. «Если находятся деньги, чтобы следить за школьниками на ЕГЭ, то должны быть и для того, чтобы контролировать работу избирательных комиссий. От этого зависит легитимность будущего парламента»,— заключил депутат.

Кирилл Антонов