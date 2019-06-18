Москва перейдет на раздельный сбор мусора до конца 2019 года

Президиум правительства Москвы на заседании 18 июня принял постановление о переходе к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. До конца текущего года во всех дворах столицы должны установить специальные емкости для сбора вторичного сырья, сообщает пресс-служба правительства.

Первый этап перехода к раздельному сбору мусора стартует 1 января 2020 года. В жилых районах города на контейнерных площадках поставят специальные емкости для сбора пластика, стекла, бумаги, картона, металла (алюминиевых банок). «Другие отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах»,— добавили в правительстве.

Ранее стало известно, что правительство РФ может обязать российские магазины принимать бутылки. Три профильных министерства — Минприроды, Минпромторг и Минэкономики — должны по поручению премьера проработать этот вопрос.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Магазины готовятся принимать тару».