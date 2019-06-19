Пользователям покажут тонкие места сети

Комитет гражданских инициатив и общественная организация «Роскомсвобода» запустили проект по мониторингу судебного преследования граждан за высказывания в интернете. На сайте Blackscreen правозащитники ведут базу уголовных и административных дел, причиной которых стали «слова, цитаты, картинки, анекдоты, аудиозаписи и прочие публикации». Авторы проекта обещают юридическую консультацию гражданам, а для «общественно значимых случаев» готовы бесплатно предоставить адвоката. В комитете Госдумы по информационной политике признают, что проблема существует, в частности, «региональные элиты пытаются использовать закон о неуважении к власти для сведения счетов с журналистами и общественными деятелями».

Руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк сообщил “Ъ”, что на сайте Blackscreen.report планируется собрать общую базу всех случаев уголовного и административного преследования в России за публикацию материалов в интернет-пространстве. «Публикуем все это в реальном времени в виде таблицы. А уголовные дела распределяем на карте России, и можно посмотреть, в каких регионах особенно преследуют граждан,— рассказал господин Козлюк.— Одновременно с этим мы будем анализировать изменения статистики как по времени, так и по интернет-площадкам. Пользователи смогут узнать, за публикации в каких именно социальных сетях, сервисах, мессенджерах наказывают чаще». Кроме того, «Роскомсвобода» предоставит возможность отслеживать ход дел, читать комментарии экспертов и тем самым «повысить прозрачность судопроизводства по делам о правонарушениях в интернете».

Авторы проекта дадут всем обратившимся бесплатную юридическую консультацию, для этого на сайте открыта красная кнопка «Сообщить об инциденте». После обработки обращения юристы прокомментируют ситуацию. «Мы не можем сопровождать сотни дел, но, если история будет общественно значима, мы готовы бесплатно представлять интересы пользователей в суде»,— уточнил Артем Козлюк. Проект «Роскомсвободы» финансово поддерживает Комитет гражданских инициатив (создан в 2012 году Алексеем Кудриным).

«Мы считаем, что недавняя частичная декриминализация 282-й статьи не означает прекращения возможности уголовного преследования,— сказал “Ъ” Артем Козлюк.— Да, ряд граждан это спасло от серьезных тюремных сроков, некоторые добились отмены уголовного преследования. Но напряженность в этой сфере не снизилась, и правоохранительные органы продолжают привлекать пользователей за публикации в интернете». В качестве примера он упомянул поправки к КоАП о наказании за фейковые новости и оскорбление общества, органов власти и государственных символов (вступили в силу 29 марта 2019 года). «Теперь мы чуть ли не каждый день слышим, как пользователей штрафуют или же открывают административные дела именно по этим новым законам»,— утверждает Артем Козлюк. В рамках проекта он намерен отследить динамику возбуждения уголовных и административных дел за действия в сети до и после подписания Владимиром Путиным закона о частичной декриминализации. «Мы постараемся все больше и больше охватывать зону административного преследования, поскольку она остается в тени за уголовными статьями, а там могут расти дела еще больше, чем за прошлые годы»,— сказал господин Козлюк.

Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин в беседе с “Ъ” признал, что депутатов беспокоит практика применения закона о неуважении к власти. «В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды,— сказал господин Левин.— Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе.

К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами.





Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить». По словам господина Левина, законодателям непонятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». «Суды должны ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем,— подчеркнул господин Левин.— Мы будем внимательно изучать правоприменительную практику».

Александр Черных, Анастасия Войко