Журналисты назвали имена якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом военных

Нидерландские журналисты в эфире телепередачи Nieuwsuur назвали людей, якобы имеющих отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines, который был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году. Список составлен на основе показаний бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова. В материале говорится, что он находится под следствием из-за взаимодействия с «сепаратистами».

Среди возможных подозреваемых — российский военный Сергей Мучкаев, который на момент крушения самолета командовал 53-й зенитно-ракетной бригадой недалеко от Курска. Журналисты утверждают, что военный руководил передвижением конвоя, перевозившего ЗРК «Бук». Нидерландская сторона считает, что именно из этой установки сбили самолет.

По их словам, к транспортировке ЗРК может иметь отношение и глава разведывательной группы Сергей Дубинский с позывным «Хмурый», подчиненные которого якобы вели деятельность на территории Донбасса. В списке также фигурирует Олег Пулатов, который в материале значится как заместитель господина Дубинского.

Напомним, самолет был сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малазийского Boeing 777–200 находились 380 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов. С согласия Украины расследование причин катастрофы было проведено Советом безопасности этой страны.

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Окончательные итоги пока не подведены, следователи продолжают работу. 19 июня в Нидерландах пройдет пресс-конференция Совместной следственной группы. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Следствие не называло имен подозреваемых, но они звучали в докладах расследовательской группы Bellingcat и публикациях «Новой газеты».

Москва какую-либо причастность к крушению самолета отрицает. Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» провел три эксперимента, которые, по версии концерна, подтвердили, что самолет сбили ракетой со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинской армией. Советник главного конструктора концерна Михаил Малышевский также завил, что у следственной группы нет технического обоснования причастности России к крушению самолета.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «"Буку" ищут российские корни».