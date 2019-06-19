Инвестора не пускают на долгострой

Кредиторы ООО «Анапский проект», которому принадлежит проблемный ЖК «Парковый» в Анапе, утвердили нового инвестора, готового достроить жилые дома. Им стала строительная компания «Славянский дом». Застройщик намерен выйти на объекты при условии получения компенсационного земельного участка, который уже согласован администрацией курорта. Но, по словам конкурсного управляющего «Анапского проекта», администрация края хочет, чтобы долгострои завершил Крайинвестбанк, выступавший кредитором «Анапского проекта» и с которого управляющий намерен взыскать субсидиарную ответственность на сумму более 1 млрд руб. Дольщики не хотят участия банка в завершении объектов. В краевом правительстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Комитет кредиторов ООО «Анапский проект» принял решение выбрать инвестором для достройки проблемного ЖК «Парковый» в Анапе строительную компанию «Славянский дом». Кроме того, кредиторы банкрота намерены обратиться в арбитражный суд края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности ПАО «Крайинвестбанк» как кредитора «Анапского проекта».

Как уже писал „Ъ-Кубань“, «Анапский проект» один из самых проблемных застройщиков Краснодарского края. Компания возводила в Анапе два двухсекционных 18-этажных дома ЖК «Парковый» за счет средств дольщиков. В настоящий момент один дом построен на 70% (возведены все этажи, частично смонтировано оборудование зданий), второй — на 18% (возведен 4-й этаж). Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору компании Юрию Ганночке и его предполагаемым сообщникам, которые, по версии следствия, привлекали средства дольщиков на строительство «Паркового», хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам. По аналогичной статье суда дожидаются еще девять человек, которых обвиняют в хищении более 840 млн руб. у 409 дольщиков жилого комплекса. В числе подсудимых двое экс-руководителей Крайинвестбанка, выступавшего одним из кредиторов строительства ЖК «Парковый».

По данным ЕФРСБ, в реестр ООО «Анапский проект» включены требования на сумму 367 млн руб. Значительная их часть — требования дольщиков.

Конкурсный управляющий ООО «Анапский проект» Михаил Кравченко рассказал „Ъ-Кубань“, что на сегодня в судах уже оспорены сделки, совершенные предыдущими руководителями проекта, в объеме более 1 млрд руб. Теперь эта сумма включена в субсидиарную ответственность общества, и кредиторы намерены взыскать ее с Крайинвестбанка. Что касается инвестора на достройку ЖК «Парковый», то, по словам господина Кравченко, ООО «Славянский дом» изъявило желание завершить проблемные объекты еще в феврале этого года. «Застройщик надежный, и дольщики согласны с тем, что он будет работать над достройкой жилого комплекса. Администрация Анапы в свою очередь уже утвердила компенсационный земельный участок, который будет предложен инвестору в обмен на выход его на объекты. Однако проблема заключается в том, что администрация Краснодарского края не согласует земельный участок, предложенный инвестору. По нашей информации, краевые власти хотят, чтобы ЖК „Парковый“ достраивал Крайинвестбанк, и он вроде бы даже планировал возобновить строительные работы, но пока никаких сдвигов по решению проблемы нет. С нашей стороны все готово, чтобы передать долгострои „Славянскому дому“, поэтому, если администрация края не пойдет нам навстречу, мы намерены обратиться с иском в суд»,— рассказал Михаил Кравченко. По его словам, на завершение строительства ЖК «Парковый» требуется около 320 млн руб.

Получить оперативные комментарии от Крайинвестбанка и администрации Краснодарского края вчера не удалось. В ООО «Славянский дом» не смогли прокомментировать „Ъ-Кубань“ ситуацию, сославшись на отсутствие генерального директора. По информации с официального сайта застройщика, компания возвела на территории Анапы шесть жилых комплексов, в настоящее время строит еще два. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик „Славянский дом-1“» (выступает застройщиком от лица ООО «Славянский дом») зарегистрировано в Анапе в 2015 году. Уставный капитал общества — 52,5 млн руб. 76,2% доли в УК принадлежит гендиректору компании Андрею Батурину, 23,8% — ООО АН «Славянский дом». Чистая прибыль общества за 2017 год (последние данные) составила 45,5 млн руб.

«Анапский проект» был создан специально под строительство ЖК «Парковый» в Анапе, который так и не успел реализовать. Процедура наблюдения в отношении общества была введена в январе 2017 года. В июле того же год суд признал должника банкротом, началось конкурсное производство. Однако весной 2018 года судья признал обоснованным ходатайство конкурсного управляющего и ввел в отношении компании процедуру внешнего управления. Общество было зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Уставный капитал — 503 млн руб. Головной компанией общества значится закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Флагман». Выручка «Анапского проекта» за 2016 год составляла 282,5 млн руб., убыток — 191,2 млн руб. В 2017 году общество уже не показывало выручки, убыток составил 1 млн руб. Кредиторская задолженность на тот же период составляла 1 млн руб.

Крайинвестбанк основан в 2001 году, работает на территории Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. Акционерами ПАО являются государственный РНКБ Банк (99,99%) и миноритарные акционеры в лице администрации Краснодарского края и Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft. Крайинвестбанк входит в тройку лидеров среди кредитных организаций, работающих в Краснодарском крае.

Дмитрий Михеенко