Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает об элитных объектах недвижимости по всей стране.

Как известно, стоимость квартиры во многом зависит от расположения — чем ближе к центру, тем обычно и дороже.

В Москве максимальная цена на квартиру зафиксирована в здании у Кремлевской стены. Самая центральная квартира столицы и даже всей страны, которую можно отыскать среди объявлений интернет-портала «Мир квартир», находится в гостинице «Москва». Она стоит в Охотном ряду между Манежной и Театральной площадями. Этот лот площадью 530 кв. м на 14 этаже отеля имеет свободную планировку и статус апартаментов. Из окон открываются виды на здание Госдумы и Манежную площадь. Но апартамент пустует. За два с половиной года никто не решился его купить, ведь цена – 1,7 млрд руб.

Самая дорогая квартира Санкт-Петербурга почти такой же площади стоит в 2,5 раза дешевле, а именно — 680 млн руб., и находится на первом этаже четырехэтажного элитного клубного дома на набережной Кутузова, рядом с Летним садом. Это отреставрированный 200-летний особняк, где исторические фасады дополнены современными инженерными решениями.

Среди самых престижных мест страны числится Черноморское побережье. Элитная квартира на самом берегу моря, да еще и в центре Сочи продается за 290 млн. Объект из шести комнат площадью 320 кв. м находится на 20 этаже новостройки.

В Екатеринбурге есть лот за 150 млн руб. — это самое дорогостоящее предложение в городе. Пятикомнатная квартира размером 240 кв. м с дорогой отделкой находится в клубном доме, имеющем собственную закрытую инфраструктуру. К квартире прилагаются два парковочных места. Словом, как сказано в объявлении, «основа для впечатляющей жизни».