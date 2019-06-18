Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание недалеко от Москвы

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за хулиганство (ст. 213 УК РФ), причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и побои (ст. 116 УК РФ), будут отправлены в колонию недалеко от Москвы.

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по столице Сергей Мороз заявил во время телефонной линии, что их отправят «в один из регионов». «В основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области»,— уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что колонию для Кокорина и Мамаева определят после того, как будут получены необходимые документы. Господин Мороз не уточнил, будут ли они находиться в одном месте. К месту отбывания наказания спортсменов, скорее всего, доставят поездом.

Напомним, осенью 2018 года футболисты устроили драку в кафе в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам. Спортсменов признали виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью. По этому делу также проходил брат одного из футболистов Кирилл Кокорин, а также Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно. Именно такие сроки запрашивала прокуратура. 13 июня Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов и подтвердил сроки осужденным.

Как приговор оставили в силе — в материале “Ъ”.