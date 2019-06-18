Екатеринбургу были знаки

В Екатеринбурге на въездах в город во вторник ночью неизвестные установили таблички с надписью «Город храбрых», имитирующие дорожный знак. Днем ранее на этих же местах были установлены таблички со словами «Город бесов». ГИБДД уже демонтировала все знаки и занимается поисками неизвестных. По закону им может грозить штраф. Эксперт предположил в разговоре с “Ъ”, что установка табличек — «пиар-акция» областных властей, которые пытаются скорректировать имидж города и области после столкновений сторонников и противников строительства храма Св. Екатерины в сквере у Театра драмы в середине мая. Другие эксперты предлагают обсуждать знаки как явление стрит-арта.

Знак «Город храбрых», имитирующий дорожный знак въезда в город, неизвестные установили на Кольцовской трассе при въезде в Екатеринбург во вторник утром. Такие же таблички были размещены на въездах со стороны Тюменского, Челябинского и Новомосковского трактов. Это уже вторая попытка размещения «альтернативных» указателей: за сутки до этого, в понедельник 17 июня, на Кольцовской трассе появилась похожая табличка со словами «Город бесов». Ее убрали сотрудники ГИБДД. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram предложил сменить табличку «Город бесов» на «Город храбрых», чтобы «мы все гордились».

«Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя. Во-вторых, у нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города»,— считает господин Куйвашев.

Губернатор пояснил, что «креативность» стала откликом на «некоторые реплики с федеральных радиостанций». Ранее «бесами» жителей Екатеринбурга назвал журналист Владимир Соловьев 16 мая в эфире радиостанции «Вести FM». «Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много»,— прокомментировал журналист действия участников стихийных протестных акций против строительства храма Святой Екатерины, проходивших в Екатеринбурге в мае этого года. Позднее господин Соловьев заявил, что установленный знак подтверждает его правоту: «Значит, дал точную характеристику ряду граждан. Если что-то говоришь, и это не производит никакого действия, значит, неправильно сказал. А если сказал, и тут же пошло в народ, значит, оказался точен. Не весь город, но бесы в нем есть. Екатеринбургу надо побороться за себя»,— процитировала Владимира Соловьева «Национальная служба новостей».

Все незаконно установленные знаки демонтированы полицией. В УМВД по Екатеринбургу пояснили, что за данное правонарушение предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ст. 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, полиция начала поиск неизвестных, установивших знак.

Уральский политолог Сергей Мошкин считает установку табличек «хорошо спланированной пиар-акцией». Он предположил, что ее заказчиком является администрация губернатора. По его мнению, об этом говорят «качественно изготовленные таблички почти фабричного качества», быстрое опубликование фотографий знаков и реакция губернатора с «заготовленным текстом». Господин Мошкин считает, что губернатор стремился выступить защитником горожан, «отмыться от ситуации с храмом» и «закрыть тему» до прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня.

Другие эксперты расценивают появление знаков «как проявление уличного искусства». «Для пиарщика — это неумно и дорого, а для художника — оригинально и заметно»,— считает гендиректор пиар-агентства «Ньютон» Алексей Глазырин. Уральский политолог Алексей Швайгерт полагает, что происходящее «сложно привязать к властям»: «Машина власти слишком иерархична и тяжела на подъем, все произошло слишком хорошо и быстро для классического реагирования бюрократии». Господин Швайгерт полагает, что акция со знаками «снимает символическое напряжение из-за случившегося».

Анастасия Реутова, Екатеринбург