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Доллар опустился ниже 64 рублей впервые за два месяца

18 июня при закрытии торгов на Московской бирже курс доллара составил 63,9975 руб. (евро при этом стоил 71,6925 руб.). Впервые с 24 апреля доллар опустился ниже 64 руб. К моменту публикации новости баррель нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже торгуется на уровне $62,25 (+2%).

По мнению аналитиков, курс рубля продолжает свой рост на фоне дорожающей нефти, высокого спроса на него со стороны международных инвесторов и ожиданий смягчений денежно-кредитной политики одного из основных мировых финансовых регулятора — ФРС США.

Прошлую неделю рубль завершил уверенным укреплением позиции против ведущих мировых валют, а курс доллара составил на 14 июня 64,36 руб./$.

Что происходит с рублем, долларом и нефтью в этом месяце читайте в материале “Ъ” «Экономический прогноз на июнь».

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