Курс доллара. Прогноз на 17–21 июня

Татьяна Евдокимова, экономист Дополнительный спрос на рубли формируется приближающимся пиком налоговых платежей и сроком уплаты дивидендов Ожидаем неплохой недели для рубля по целому ряду причин. Ключевым событием недели, безусловно, станет заседание ФРС, от которого рынки ждут четких сигналов о предстоящем снижении ставок. Если эти ожидания оправдаются, вторая половина недели пройдет под знаком умеренного ослабления доллара и восстановления аппетита к рисковым активам, среди которых фигурирует и рубль. Как следствие, рубль может продолжить укрепляться к доллару и умеренно слабеть к евро. Из локальных факторов отметим итоги заседания Банка России, налоговые платежи и фактор дивидендов. Банк России дал весьма четкий сигнал на продолжение снижения ставок. Сигнал был даже более мягкий, чем ожидания рынка. Данная риторика вполне может продолжить отыгрываться на рынке ОФЗ дальнейшими покупками, поддерживая рубль. Дополнительный спрос на рубли формируется приближающимся пиком налоговых платежей и сроком уплаты дивидендов. По совокупности перечисленных факторов рубль может протестировать отметку 64 в паре с долларом в рамках недели.

Антон Покатович, главный аналитик Мы видим сигналы от регулятора о возможности возвращения к циклу снижения ставки Неделя для рубля заканчивается снижением ключевой ставки ЦБ до уровня 7,5%. Сам факт реализации данного шага, скорее всего, окажет на движение валюты весьма сдержанное воздействие — снижение ставки в существенной мере было заложено ранее в цены активов. Однако мы видим сигналы от регулятора о возможности возвращения к циклу снижения ставки, что может способствовать усилению оптимистичных ожиданий рынка. Полагаем, что этот фактор будет способствовать дальнейшему росту отечественного долгового рынка, который, в свою очередь, будет транслироваться в поддержку рубля. Также в течение следующей недели рубль будет получать традиционную поддержку от налогового периода. С учетом отсутствия у нас ожиданий каких-либо драматических снижений нефтяных котировок в краткосрочной перспективе прогнозируем курс рубля на следующую неделю в диапазоне 63,8–65,6.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Снижение цены на нефть марки Brent ниже $60 за баррель может оказать давление на рубль На следующей неделе основными факторами поддержки рубля будут выступать налоговый период и аукцион Минфина по размещению ОФЗ. С учетом ситуации в Оманском заливе и общей геополитической напряженности цена на нефть достаточно волатильна. Снижение цены на нефть марки Brent ниже $60 за баррель может оказать давление на рубль. Мировые рынки находятся в выжидательном состоянии. «Голубиная» риторика ФРС и смена траектории процентных ставок в США и других странах приостановили глобальный risk-off, но затягивание решения по торговым противоречиям между США и Китаем повышает напряженность на финансовых рынках. Несмотря на сезонное сокращение профицита счета текущих операций, мы ожидаем, что налоговый период удержит рубль в диапазоне 64–65,7 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления С учетом комфортной ситуации на денежном рынке экспортеры вряд ли смогут значительно укрепить рубль Несмотря на коррекцию нефтяных цен вверх после стремительного снижения, нефтяной рынок не выглядит сильным. Временные факторы роста выглядят слабее, чем риски, которые провоцирует затяжная торговая война между США и КНР. Рубль фактически игнорирует поведение нефтяных котировок, но все же они служат ему среднесрочным ориентиром. Смягчение риторики на июньском заседании ЦБ РФ не должно в моменте пошатнуть позиции рубля. В то же время озвученная возможность еще одного снижения размера ключевой ставки на одном из ближайших заседаний снизит уровень реальных процентных ставок РФ, что может уменьшить привлекательность рублевых вложений в среднесрочной перспективе. На следующей неделе стартует налоговый период, объем которого по основным платежам мы оцениваем в 1,98 трлн руб., что на 100 млн руб. больше майского значения. С учетом комфортной ситуации на денежном рынке экспортеры вряд ли смогут значительно укрепить рубль.