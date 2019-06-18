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МВД: правила дорожного движения нуждаются в «ревизии»

Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости «ревизии» правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

«Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД, — заявил господин Горовой. — Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы в ПДД. Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?»

В конце 2018 года, напомним, представители ГИБДД объявили о моратории на внесение изменений в правила дорожного движения. Позже Госавтоинспекция опровергла сделанное заявление.

Подробнее о сложившейся ситуации — в публикации “Ъ“.

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