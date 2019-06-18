Титов заявил о возможном давлении на Якобашвили через обыски

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что на одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили пытаются оказать давление. Так он прокомментировал обыски в музее «Собрание», который принадлежит господину Якобашвили. «Дело удивительное. Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный»,— сказал господин Титов в интервью «Ведомостям».

Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» в Москве. По данным РБК, они связаны с уголовным делом, которое возбудили по жалобе бывшего бизнес-партнера Давида Якобашвили Бориса Минахи. Тот якобы украл средства Ейского портового элеватора. Позднее издание уточнило, что речь идет о попытке рейдерского захвата элеватора.

По словам Бориса Титова, предприниматели часто обращаются в правоохранительные органы, чтобы решить корпоративные конфликты. Это относится к 80% дел против бизнесменов. «Идет драка на дубинках, а самая большая дубинка — это уголовное дело. Не суд и не наказание по приговору, а именно давление через возбуждение уголовного дела»,— добавил он.

Напомним, в конце октября 2018 года Борис Минахи проиграл иск к Давиду Якобашвили в Таганском районном суде Москвы. Он требовал от бизнесмена заем на $4,7 млн, так как в 2010 году они заключили четыре кредитных договора. Суд в этих требованиях отказал.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Борису Минахи принадлежит 1,68% Ейского портового элеватора. Еще 46% — Объединенной зерновой компании (ОЗК), 25% — Екатерине Федоровой. В 2016 году ОЗК провела аукцион на выкуп своей доли в Ейском портовом элеваторе. Победителем стало ООО «Петротэк», которое может быть связано с основным владельцем терминала Давидом Якобашвили.

В 2018 году ОЗК была признана потерпевшей стороной по уголовному делу Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.