В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыски

ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по жалобе бывшего бизнес-партнера господина Якобашвили Бориса Минахи. Тот якобы украл средства Ейского портового элеватора, сумма ущерба не называется. Позднее РБК уточнил, что речь идет о попытке рейдерского захвата элеватора.

В «Собрании» корреспонденту “Ъ”, который приехал к музею, отказались прокомментировать информацию об обысках. Охранник сообщил, что музей не работает. Проводятся ли обыски внутри, неизвестно: здание не оцеплено, машин оперативников ФСБ ни на улице, ни на внутренней территории музея не видно.

Сам Давид Якобашвили находится в Женеве на форуме ООН. Суть претензий правоохранителей бизнесмен комментировать не стал. На вопрос корреспондента «Ведомостей», планирует ли он вернуться в Россию и когда, бизнесмен ответил: «Нечего сказать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, доложено ли о деле господина Якобашвили Владимиру Путину, ответил отрицательно: «Пока нет».

Бизнесмен Давид Якобашвили Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В конце октября 2018 года Борис Минахи проиграл иск к Давиду Якобашвили в Таганском районном суде Москвы. Он требовал от бизнесмена заем на $4,7 млн, ссылаясь на то, что в 2010 году они заключили четыре кредитных договора. Но суд в этих требованиях отказал.

По данным СПАРК, Борису Минахи принадлежит 1,68% Ейского портового элеватора, Объединенной зерновой компании (ОЗК) — 46%, Екатерине Федоровой — 25%. В 2016 году АО «Объединенная зерновая компания» провело аукцион на выкуп у ОЗК 46% Ейского портового элеватора. Победителем стало ООО «Петротэк», которое может быть связано с основным владельцем терминала Давидом Якобашвили.

В 2018 году ОЗК была признана потерпевшей стороной по уголовному делу Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.