Розничную сеть МТС возглавил Евгений Галушко

Гендиректором розничной сети сотового оператора МТС назначен Евгений Галушко, ранее занимавший пост директора по региональному развитию, сообщили в компании. Он сменил на этой должности Александра Мосякина, возглавлявшего сеть МТС на протяжении трех лет. В период работы Александра Мосякина сеть МТС начала внедрять программы кэшбэка, trade-in и «Смартфон по подписке».

Евгений Галушко с 2016 года занимал должность директора по региональному развитию МТС, с 2014 года был директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске, а с 2004 по 2014 год возглавлял филиал МТС в Кировской области. До прихода в МТС господин Галушко занимал руководящие должности в ООО «Вятка-пейдж» и ОАО «Волгателеком», а также был директором по автоматизации «Кировэлектросвязи».

Юлия Тишина