Московский чиновник ушел в отставку после турнира по киберспорту при пустых трибунах

Глава дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский ушел в отставку. «Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу»,— сообщил он «РИА Новости». Причину ухода чиновник не назвал.

Напомним, 15 июня в спорткомплексе ЦСКА прошел турнир по футбольному симулятору FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на организацию которого в сумме ушло примерно 37,5 млн руб. Мероприятие посетили около десятка зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели около 140 человек. Проведением турнира занималась дирекция господина Полинского.

Сначала турнир был объявлен как международный, организаторы пригласили 32 игроков, среди которых были киберспортсмены из Нидерландов, США, Белоруссии и с Украины, им были оплачены дорога и проживание. За неделю до соревнования организаторы объявили, что турнир будет российским, зарубежные участники не смогут в нем участвовать, но могут приехать в качестве гостей. Также сообщалось, что призовой фонд соревнований составит 1 млн руб., однако на пресс-конференции накануне турнира было объявлено о его сокращении до 160 тыс. руб.: 80 тыс. руб. должен был получить победитель, киберспортсмены, занявшие второе и третье место,— 56 тыс. и 24 тыс. руб.

Как заявлял председатель комитета интерактивного футбола Московской федерации футбола Павел Андреев, Moscow Cyber Cup первоначально должен был стать «самым крупным международным турниром, который проходил в Москве» (цитата по ТАСС).

«Мы полностью готовы к проведению турнира, мы уверены, что первый блин не будет комом,— заявлял тогда же заместитель генерального директора дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Дмитрий Биневский.— Будет организована широкая развлекательная программа, трансляция турнира будет вестись в интернете». При этом он признал, что билетов было «не очень много продано»: «Надеемся, что люди придут в день соревнований».

По оценкам блогера Анатолия Аминева, который был на турнире, на него практически никто не пришел. «В зрительском зале сидит 10–15 человек, как минимум у нескольких есть бедж. Одновременно играют 16 человек, но на трансляции показывают только одну игру»,— написал он в Twitter.

Александр Полинский затем дал интервью изданию Sports.ru, в котором заявил, что чиновники лишь выполняют порученное им задание. При этом он не согласился с тем, что мероприятие прошло плохо. «Проводим на том уровне, который нам заказывают. Вот и все»,— отметил господин Полинский. Он добавил, что у них «своя точка зрения» на качество организации.

О том, как развивается киберспорт в России, читайте в материале “Ъ”.

Валерия Мишина, Оксана Решетова