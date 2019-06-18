«Яндекс» переформатировал подписки «Яндекс.Станции»

«Яндекс» отказался от предоставления отдельных подписок на онлайн-кинотеатр ivi и сервис «Амедиатека» покупателям «умной» колонки «Яндекс.Станция», сообщили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса». Ранее покупатели колонки получали годовую подписку на «Яндекс.Плюс», двухмесячную — на ivi и трехмесячную — на «Амедиатеку». Вместо этого с 18 июня покупатели «Станции» получат шестимесячную подписку «КиноПоиск+Амедиатека» и полгода дальнейшей подписки «Яндекс.Плюс».

«Яндекс» уведомил об изменениях «Амедиатеку» и ivi. По словам источника, знакомого с ситуацией, с ivi договор будет расторгнут в течение месяца. В ivi подтвердили “Ъ”, что покупатели «Яндекс.Станции» больше не будут получать подписку на онлайн-кинотеатр, но отказались от дальнейших комментариев. «Коллеги из "Яндекса" приняли решение о переформатировании подписки. "Амедиатека" остается в "Станции" в виде комплекта "КиноПоиск + Амедитека", где пользователю по-прежнему доступна наша библиотека и все премьеры»,— заявила управляющий директор «Амедиатеки» Елена Кирюшина.

«Яндекс» представил колонку «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» на конференции YaC в мае 2018 года, продажи начались 10 июля. Компания отказывается раскрывать число проданных устройств, но говорит, что речь идет о «десятках тысяч» колонок. По оценке управляющего директора ИТ-компании Just AI Кирилла Петрова, к концу марта «Яндекс» реализовал около 80 тыс. «Станций».

О том, как продаются колонки,— в публикации “Ъ” «"Яндекс" раскрыл продажи "Станции"».

Дмитрий Шестоперов