Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае подскочили на 17,5%, следует из данных Росстата. В апреле этот показатель повысился на 0,2%, в марте — снизился на 4%.

Ранее статистическая служба сообщила, что цены на бензин за неделю (3–9 июня) выросли на 0,3% до 44,38 руб. за литр. Стоимость одного литра дизеля повысилась на 1 коп. до 46,05 руб.

Напомним, цены на бензин резко выросли весной 2018 года. Правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо, в конце марта его решили продлить до 1 июля. В обмен на это компаниям пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. 17 июня премьер Дмитрий Медведев неожиданно поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

Подробнее о цене на топливо — в публикации “Ъ” «Бензин с примесью инфляции».