Бензин в России подорожал за неделю на 0,3%

Средняя цена на бензин в России выросла за неделю на 0,3% — и составила 44,38 руб. за литр, литр дизеля вырос на 1 коп. до 46,05 руб. Такие данные по состоянию на 3–9 июня приводит Росстат.

«На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 43,88 руб., марки АИ-95 — от 41,90 до 48,88 руб., марки АИ-98 — от 48,60 до 53,99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,90 до 43,00 руб., марки АИ-95 — от 44,60 до 47,31 руб., марки АИ-98 — от 51,99 до 53,94 руб. за литр»,— сообщает Росстат.

Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 поднялись на 12 и 13 коп.— и составили 42,09 руб. и 45,43 руб. за литр. Бензин Аи-98 подорожал на 3 коп., до 50,94 руб. за литр.

Напомним, после того как весной 2018 года цены на бензин резко выросли, правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета.

Подробнее о заморозке цен на топливо — в публикации “Ъ” «Бензину облегчат социальную нагрузку».