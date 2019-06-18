«Ростех» планирует вложить в модернизацию УАПО около 630 млн рублей

В модернизацию производства агрегатов для авиационной техники АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО) холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») к 2021 году будет вложено около 630 млн руб., сообщает пресс-служба холдинга. Около 500 млн руб. УАПО получит в виде льготного займа в Фонде развития промышленности. Средства будут направлены на покупку высокотехнологичного оборудования для техперевооружения механообрабатывающего, термического производств, инструментального цеха и испытательного стенда. Модернизация позволит диверсифицировать номенклатуру изделий предприятия, сократить сроки и стоимость производства, увеличить объемы, в конечном итоге снизить долю агрегатов иностранных производителей на рынке систем электроснабжения для авиации с 26% до 16%.

Основные потребители продукции УАПО — корпорации «Туполев», «Иркут», «Сухой», «Ил» и «Уральский завод гражданской авиации». 10% изделий предприятия планируется направлять на экспорт.

Ирина Самойлова