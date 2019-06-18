Мишеля Платини расспросят про Катар

Во Франции задержали экс-главу UEFA Мишеля Платини. CNN уточняет, что бывший футбольный чиновник не арестован, а взят под стражу для допроса. Он проходит по делу о незаконном получении Катаром права на чемпионат мира 2022 года. Катар получил его в 2010-м — тогда же, когда было принято решение о проведении мундиаля в России. В FIFA заявили о готовности к сотрудничеству с властями любой страны, где проводится расследование, связанное с футболом.

Подробности задержания Мишеля Платини рассказала собственный корреспондент «Ъ FM» в Париже Дарья Злотникова: «Его задержали рано утром. Он был практически сразу доставлен в город Нантер, где находится полицейское управление по борьбе с коррупцией, которое относится к судебной полиции. Кроме того, по этому же делу был не задержан, но допрошен в статусе подозреваемого второй фигурант — это Клод Геант, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца при президентстве Николя Саркози, фактически правая рука последнего в то время. Он был допрошен и отпущен.

Вокруг самого факта получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года ведется достаточно много расследований, различных проверок, проводились они и на уровне FIFA. Французское следствие намеренно выяснить, какую же роль футбольные чиновники сыграли в том, что было принято такое решение и, в частности, какую роль в этом сыграл Мишель Платини. Подробностей пока нет. Есть следствие, которое касается в первую очередь торговли влиянием, обвинения в коррупции, организованного мошенничества. Но какие-то конкретные обвинения в адрес Мишеля Платини пока не предъявлены. Тем не менее, он является главным фигурантом этого дела».

Ранее Катар обвиняли в подкупе голосов в пользу своей заявки, а также в очернении конкурентов. Об этом сообщали британские СМИ и говорили некоторые футбольные чиновники. FIFA провела проверку и не нашла нарушений, после чего власти Франции заявляли, что могут начать собственное расследование. Сам Мишель Платини сейчас отстранен от футбольной деятельности за нарушение этического кодекса FIFA. Подробнее о карьере Платини — в справке «Ъ FM»:

Мишель Платини начинал карьеру как футболист. Он играл за французские клубы «Нанси» и « «Сент-Этьен», потом перешел в итальянский «Ювентус». В 1987 году в возрасте 31-го года Платини объявил об уходе из большого футбола. На его счету 583 матча, 313 голов и три награды «Золотой мяч». В 2002 Платини стал членом исполнительного комитета UEFA. Через пять лет был избран президентом Союза европейских футбольных ассоциаций и переизбирался еще дважды, пока в 2015 году его и бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера не отстранили от футбольной деятельности. Блаттера заподозрили в незаконной выплате Платини 2 млн швейцарских франков из средств FIFA. Однако француз утверждал, что данный перевод был произведен по контракту в полном соответствии с законом. Он подчеркнул, что все выдвинутые обвинения «основаны на простых совпадениях и являются удивительно туманными». Мишель Платини подал апелляцию на решение арбитражной палаты комитета по этике FIFA о своем отстранении, и его поддержали все члены исполнительного комитета UEFA, однако суд все же признал его виновным. Чиновник выплатил штраф 60 тыс. швейцарских франков и был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на четыре года.

Проведение мундиаля в Катаре может оказаться под угрозой, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его словам, если факт коррупции подтвердится, турнир могут перенести в другую страну. Однако на деле это маловероятно, считает адвокат, партнер юридической фирмы BMS Law Firm Денис Фролов: «Как правило, любое крупное мероприятия сопровождается аналогичными скандалами, когда расследуются факты подкупа лиц, которые принимают решения о том, где проводить соревнование. Аналогичным образом были попытки бойкотировать или саботировать проведение чемпионата мира в Российской Федерации, которые не увенчались успехом. В отношении Катара ранее Международная федерация футбола проводила расследование касательно законности выбора этой страны, как хозяйки чемпионата мира, и не нашла достаточных нарушений. Поэтому сам факт того, что французская полиция что бы то ни было расследует, в том числе в отношении лиц, которые участвовали в принятии решения, вряд ли повлияет на проведения чемпионата. Что касается конкретно Платини, поскольку он уже понес определенное наказание за ранее совершенные действия, по тем же обстоятельствам привлечь его повторно к ответственности невозможно. Но могут быть иные, которые ранее не исследовались, и по ним теоретически его можно привлечь».

FIFA не выявила нарушений на выборах России хозяйкой чемпионата мира 2018 года Международная федерация футбола (FIFA) не усмотрела нарушений в процессе выборов стран—хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре, состоявшихся в 2010 году. 13 ноября организация, в течение годичного расследования опросившая более 75 свидетелей и собравшая около 200 тыс. страниц печатного материала, сделала официальное заявление. Читать далее

Предполагается, что чемпионат мира 2022 года в Катаре может стать самым дорогим мундиалем в истории. Власти страны планируют вложить в его организацию более $200 млрд.

Кирилл Абакумов