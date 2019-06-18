Два билборда на границе избирательной кампании Секретарь севастопольских единороссов заподозрил губернатора в войне против партии

Секретарь севастопольских единороссов Дмитрий Саблин предположил, что губернатор города Дмитрий Овсянников (член «Единой России») «ведет войну» с «Единой Россией» и «поддерживает другие политические силы» на выборах в заксобрание Севастополя (состоятся 8 сентября). Так господин Саблин отреагировал на снос двух билбордов с победителями партийных праймериз. Депутат Михаил Чалый (один из демонтированных билбордов был с его фотографией) считает, что демонтировать рекламные конструкции могли только по личному приказу главы города. Дмитрий Овсянников на запрос “Ъ” пока не ответил. Напомним, в конце апреля в Севастополе демонтировали 90 билбордов с рекламой единороссов. Тогда в правительстве их снос объясняли нарушениями законов, допущенными при установке конструкций.

Секретарь севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Саблин рассказал “Ъ” во вторник, что накануне днем сотрудники правительственного ГБУ «Парки и скверы» демонтировали два билборда с победителями предварительного голосования партии. На них были изображены спикер заксобрания города Екатерина Алтабаева и депутат Михаил Чалый (старший брат экс-спикера Алексея Чалого).

С губернатором Дмитрием Овсянниковым господин Саблин снос наружной рекламы пока не обсудил, потому что тот находится в отпуске.

«Когда демонтируют билборд со спикером заксобрания Екатериной Алтабаевой, а там рядом стоит билборд с КПРФ и его не трогают, это говорит о том, что исполнительная власть Севастополя поддерживает, наверно, другие политические силы: коммунистов, ЛДПР. И воюет с "Единой Россией"»,— сказал Дмитрий Саблин.





За 20 лет в политике он не помнит случаев демонтажа предвыборных билбордов в каком-либо регионе РФ.

В мае прогубернаторские претенденты проиграли на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в заксобрание. Cреди победителей оказались в том числе сторонники Алексея Чалого, с которым у Дмитрия Овсянникова затяжной конфликт. Депутат заксобрания Михаил Чалый уверен, что билборды были снесены по указанию губернатора.

«ГБУ без команды господина Овсянникова даже чихнуть лишний раз боятся»,— сказал “Ъ” Михаил Чалый.





Он отметил, что подобные действия исполнительной власти не стали для него неожиданными.

Пресс-секретарь Дмитрия Овсянникова на запрос “Ъ” не ответил. В пресс-службе правительства Севастополя “Ъ” сообщили, что демонтаж билбордов связан с «системной работой по благоустройству города», в том числе по выявлению фактов размещения самовольных рекламных конструкций. «Департамент архитектуры и градостроительства (правительства Севастополя.— “Ъ”) рекомендует организациям, размещающим рекламу в Севастополе, внимательно знакомиться с правоустанавливающими документами распространителей и удостовериться в законности оказываемых рекламными агентствами услуг в сфере наружной рекламы»,— сказали в пресс-службе правительства.

Как ранее сообщал “Ъ”, перед майскими праздниками севастопольские власти демонтировали 90 из 100 билбордов с рекламой «Единой России». В пресс-службе правительства Севастополя тогда также пояснили, что демонтаж связан не с политикой, а с осуществлением «контроля над соблюдением законности установки самих рекламных конструкций». «В случае выявления незаконных объектов осуществляется их демонтаж вне зависимости от характера рекламной продукции»,— сообщили тогда в правительстве.

Вадим Никифоров, Симферополь